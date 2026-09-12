Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Плита газовая
Тип панели
газовая
Материал поверхности
эмалированная сталь
Общее количество конфорок
5
Цвет
черный, бронзовый
Мощность
12
Тип управления
механическое
Блокировка панели
нет
Индикатор тепла
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
51 330 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 693198
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Описание товара Газовая варочная панель Kuppersberg FS 910 Ant Bronze Classic (86 см)
Газовая варочная панель Kuppersberg FS 910 ANT Bronze сочетает строгую геометрию и благородные акценты, предлагая современный взгляд на классику. Выполненная в оттенке антрацит с фурнитурой цвета бронзы, она привлекает внимание с первого взгляда, легко вписывается в интерьер и служит эффектным центром рабочей зоны. Прямой край окантовки подчеркивает лаконичную форму, а эмалированная панель обеспечивает однородную, матовую текстуру, приятную на ощупь и устойчивую к воздействию высоких температур. Чугунные решетки добавляют визуальной солидности и гарантируют надежную опору для посуды любых объемов, придавая образу завершённость и профессиональный характер.
Газовая варочная панель Kuppersberg FS 910 ANT Bronze сочетает строгую геометрию и благородные акценты, предлагая современный взгляд на классику. Выполненная в оттенке антрацит с фурнитурой цвета бронзы, она привлекает внимание с первого взгляда, легко вписывается в интерьер и служит эффектным центром рабочей зоны. Прямой край окантовки подчеркивает лаконичную форму, а эмалированная панель обеспечивает однородную, матовую текстуру, приятную на ощупь и устойчивую к воздействию высоких температур. Чугунные решетки добавляют визуальной солидности и гарантируют надежную опору для посуды любых объемов, придавая образу завершённость и профессиональный характер.
Газовая варочная панель Kuppersberg FS 910 Ant Bronze Classic (86 см) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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