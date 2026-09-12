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Газовая варочная панель Kuppersberg FS 910 Ant Bronze Classic (86 см) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Газовая варочная панель Kuppersberg FS 910 Ant Bronze Classic (86 см)

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Газовая варочная панель Kuppersberg FS 910 Ant Bronze Classic (86 см) - фото 1
Газовая варочная панель Kuppersberg FS 910 Ant Bronze Classic (86 см) - фото 2
Газовая варочная панель Kuppersberg FS 910 Ant Bronze Classic (86 см) - фото 3
Газовая варочная панель Kuppersberg FS 910 Ant Bronze Classic (86 см) - фото 4
Газовая варочная панель Kuppersberg FS 910 Ant Bronze Classic (86 см) - фото 5
Газовая варочная панель Kuppersberg FS 910 Ant Bronze Classic (86 см) - фото 6
Газовая варочная панель Kuppersberg FS 910 Ant Bronze Classic (86 см) - фото 7
Газовая варочная панель Kuppersberg FS 910 Ant Bronze Classic (86 см) - фото 8
Газовая варочная панель Kuppersberg FS 910 Ant Bronze Classic (86 см) - фото 9
Газовая варочная панель Kuppersberg FS 910 Ant Bronze Classic (86 см) - фото 10
Газовая варочная панель Kuppersberg FS 910 Ant Bronze Classic (86 см) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Плита газовая
Тип панели
газовая
Материал поверхности
эмалированная сталь
Общее количество конфорок
5
Цвет
черный, бронзовый
Мощность
12
Тип управления
механическое
Блокировка панели
нет
Индикатор тепла
нет
  • Газовая варочная панель Kuppersberg FS 910 Ant Bronze Classic (86 см) - фото 1
  • Газовая варочная панель Kuppersberg FS 910 Ant Bronze Classic (86 см) - фото 2
  • Газовая варочная панель Kuppersberg FS 910 Ant Bronze Classic (86 см) - фото 3
  • Газовая варочная панель Kuppersberg FS 910 Ant Bronze Classic (86 см) - фото 4
  • Газовая варочная панель Kuppersberg FS 910 Ant Bronze Classic (86 см) - фото 5
  • Газовая варочная панель Kuppersberg FS 910 Ant Bronze Classic (86 см) - фото 6
  • Газовая варочная панель Kuppersberg FS 910 Ant Bronze Classic (86 см) - фото 7
  • Газовая варочная панель Kuppersberg FS 910 Ant Bronze Classic (86 см) - фото 8
  • Газовая варочная панель Kuppersberg FS 910 Ant Bronze Classic (86 см) - фото 9
  • Газовая варочная панель Kuppersberg FS 910 Ant Bronze Classic (86 см) - фото 10
  • Газовая варочная панель Kuppersberg FS 910 Ant Bronze Classic (86 см) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
51 330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 693198
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Характеристики

Бренд
Kuppersberg
Тип товара
Плита газовая
Тип панели
газовая
Материал поверхности
эмалированная сталь
Общее количество конфорок
5
Цвет
черный, бронзовый
Мощность
12
Тип управления
механическое
Блокировка панели
нет
Индикатор тепла
нет
Таймер конфорок
нет
Подключение
газовая
Размер ниши для встраивания
83х48-49
Габаритные размеры (ШхВхГ)
4.5x86x51
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
96х60х18
Вес, кг.
20

Описание товара Газовая варочная панель Kuppersberg FS 910 Ant Bronze Classic (86 см)

Газовая варочная панель Kuppersberg FS 910 ANT Bronze сочетает строгую геометрию и благородные акценты, предлагая современный взгляд на классику. Выполненная в оттенке антрацит с фурнитурой цвета бронзы, она привлекает внимание с первого взгляда, легко вписывается в интерьер и служит эффектным центром рабочей зоны. Прямой край окантовки подчеркивает лаконичную форму, а эмалированная панель обеспечивает однородную, матовую текстуру, приятную на ощупь и устойчивую к воздействию высоких температур. Чугунные решетки добавляют визуальной солидности и гарантируют надежную опору для посуды любых объемов, придавая образу завершённость и профессиональный характер.

Отзывы о товаре Газовая варочная панель Kuppersberg FS 910 Ant Bronze Classic (86 см)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Kuppersberg
Тип товара
Плита газовая
Тип панели
газовая
Материал поверхности
эмалированная сталь
Общее количество конфорок
5
Цвет
черный, бронзовый
Мощность
12
Тип управления
механическое
Блокировка панели
нет
Индикатор тепла
нет
Таймер конфорок
нет
Подключение
газовая
Развернуть
Размер ниши для встраивания
83х48-49
Габаритные размеры (ШхВхГ)
4.5x86x51
Страна производитель
Китай
Описание
Газовая варочная панель Kuppersberg FS 910 ANT Bronze сочетает строгую геометрию и благородные акценты, предлагая современный взгляд на классику. Выполненная в оттенке антрацит с фурнитурой цвета бронзы, она привлекает внимание с первого взгляда, легко вписывается в интерьер и служит эффектным центром рабочей зоны. Прямой край окантовки подчеркивает лаконичную форму, а эмалированная панель обеспечивает однородную, матовую текстуру, приятную на ощупь и устойчивую к воздействию высоких температур. Чугунные решетки добавляют визуальной солидности и гарантируют надежную опору для посуды любых объемов, придавая образу завершённость и профессиональный характер.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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