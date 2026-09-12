Плиткорез Ryobi ONE+ LTS180M 5133000154
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 440 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 691494
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Характеристики
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х22х20
Вес, кг.
3.41
Описание товара Плиткорез Ryobi ONE+ LTS180M 5133000154
Плиткорез Ryobi ONE+ LTS180M 5133000154
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Плиткорез Ryobi ONE+ LTS180M 5133000154
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