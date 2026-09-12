Верстак Ryobi RWB01 5133001778
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Характеристики
Тип товара
Верстак
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 420 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 691485
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Характеристики
Бренд
Ryobi
Тип товара
Верстак
Max нагрузка на стол, кг
100
Высота стола, мм
750
Длина рабочего стола, мм
605
Регулировка высоты
нет
Складной
да
Цвет
черный
Ширина рабочего стола, мм
625
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
89х14х14
Вес, кг.
5.88
Описание товара Верстак Ryobi RWB01 5133001778
Складной верстак Ryobi RWB01 укомплектован 4 губками, которые служат для крепления заготовок, с которыми производится работа. Губки могут переставляться: с помощью этой особенности достигается универсализм верстака. Одним из преимуществ модели является наличие линейки и транспортира.
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Бренд
Ryobi
Тип товара
Верстак
Max нагрузка на стол, кг
100
Высота стола, мм
750
Длина рабочего стола, мм
605
Регулировка высоты
нет
Складной
да
Цвет
черный
Ширина рабочего стола, мм
625
Страна производитель
Китай
Складной верстак Ryobi RWB01 укомплектован 4 губками, которые служат для крепления заготовок, с которыми производится работа. Губки могут переставляться: с помощью этой особенности достигается универсализм верстака. Одним из преимуществ модели является наличие линейки и транспортира.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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