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Монтажный стол складной с роликовыми опорами ЗУБР СМР-600 38785, 925-1835 ? 460 ? 825 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монтажный стол складной с роликовыми опорами ЗУБР СМР-600 38785, 925-1835 ? 460 ? 825 мм

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Монтажный стол складной с роликовыми опорами ЗУБР СМР-600 38785, 925-1835 ? 460 ? 825 мм - фото 1
Монтажный стол складной с роликовыми опорами ЗУБР СМР-600 38785, 925-1835 ? 460 ? 825 мм - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стол складной
  • Монтажный стол складной с роликовыми опорами ЗУБР СМР-600 38785, 925-1835 ? 460 ? 825 мм - фото 1
  • Монтажный стол складной с роликовыми опорами ЗУБР СМР-600 38785, 925-1835 ? 460 ? 825 мм - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 000 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742356
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Монтажный стол складной с роликовыми опорами ЗУБР СМР-600 38785, 925-1835 ? 460 ? 825 мм
10 000 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Стол складной
Max нагрузка на стол, кг
150
Высота стола, мм
840
Длина рабочего стола, мм
1835
Регулировка высоты
да
Складной
да
Цвет
синий
Ширина рабочего стола, мм
825
Диаметр режущего диска, мм
0
Скорость вращения шпинделя, об/мин
0
Потребляемая мощность
0
Ширина пропила
0
Потребляемая мощность, Вт
0
Тип оборудования
монтажный стол
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
79х56х18
Вес, кг.
18

Описание товара Монтажный стол складной с роликовыми опорами ЗУБР СМР-600 38785, 925-1835 ? 460 ? 825 мм

Складной монтажный стол ЗУБР создан для тех, кто ценит удобство и функциональность. Внушительная максимальная нагрузка 150 кг позволяет уверенно работать даже с тяжёлыми заготовками, не беспокоясь о прочности конструкции. Просторная рабочая поверхность — 1835?825 мм — дарит свободу действий и подходит для самых разных задач, а высота 840 мм оптимальна для комфортной работы. Несмотря на прочность, стол весит всего 15,5 кг и легко складывается — удобно для хранения и транспортировки. Функция регулировки высоты делает стол универсальным инструментом под разные потребности. Яркий синий цвет добавит настроения вашей мастерской.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Монтажный стол складной с роликовыми опорами ЗУБР СМР-600 38785, 925-1835 ? 460 ? 825 мм




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Стол складной
Max нагрузка на стол, кг
150
Высота стола, мм
840
Длина рабочего стола, мм
1835
Регулировка высоты
да
Складной
да
Цвет
синий
Ширина рабочего стола, мм
825
Диаметр режущего диска, мм
0
Скорость вращения шпинделя, об/мин
0
Потребляемая мощность
0
Развернуть
Ширина пропила
0
Потребляемая мощность, Вт
0
Тип оборудования
монтажный стол
Страна производитель
Китай
Описание
Складной монтажный стол ЗУБР создан для тех, кто ценит удобство и функциональность. Внушительная максимальная нагрузка 150 кг позволяет уверенно работать даже с тяжёлыми заготовками, не беспокоясь о прочности конструкции. Просторная рабочая поверхность — 1835?825 мм — дарит свободу действий и подходит для самых разных задач, а высота 840 мм оптимальна для комфортной работы. Несмотря на прочность, стол весит всего 15,5 кг и легко складывается — удобно для хранения и транспортировки. Функция регулировки высоты делает стол универсальным инструментом под разные потребности. Яркий синий цвет добавит настроения вашей мастерской.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Монтажный стол складной с роликовыми опорами ЗУБР СМР-600 38785, 925-1835 ? 460 ? 825 мм - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 10000 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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