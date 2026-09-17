Монтажный стол складной ЗУБР СМ-700 38786, 700 ? 600 ? 825 мм
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Стол
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 110 руб.
В наличии
Код товара: 742357
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
9 110 руб.
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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Стол
Max нагрузка на стол, кг
150
Высота стола, мм
1000
Длина рабочего стола, мм
1100
Регулировка высоты
да
Складной
да
Цвет
синий
Ширина рабочего стола, мм
825
Диаметр режущего диска, мм
0
Скорость вращения шпинделя, об/мин
0
Потребляемая мощность
0
Ширина пропила
0
Потребляемая мощность, Вт
0
Тип оборудования
монтажный стол
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
78х69х18
Вес, кг.
14.3
Описание товара Монтажный стол складной ЗУБР СМ-700 38786, 700 ? 600 ? 825 мм
Монтажный стол ЗУБР — надежный помощник для работы в мастерской или на выезде. Складная конструкция позволяет быстро разложить стол там, где это необходимо, не жертвуя прочностью: стол выдерживает нагрузку до 150 кг. Размеры рабочей поверхности — 1100?825 мм, на ней легко разместить инструменты и заготовки, а высоту можно отрегулировать под себя для максимального комфорта. Яркий синий цвет добавит стиля вашей рабочей зоне. При весе 12,3 кг стол остаётся достаточно мобильным — его удобно перемещать и хранить.
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Бренд
ЗУБР
Тип товара
Стол
Max нагрузка на стол, кг
150
Высота стола, мм
1000
Длина рабочего стола, мм
1100
Регулировка высоты
да
Складной
да
Цвет
синий
Ширина рабочего стола, мм
825
Диаметр режущего диска, мм
0
Скорость вращения шпинделя, об/мин
0
Потребляемая мощность
0
Развернуть
Ширина пропила
0
Потребляемая мощность, Вт
0
Тип оборудования
монтажный стол
Страна производитель
Китай
Монтажный стол ЗУБР — надежный помощник для работы в мастерской или на выезде. Складная конструкция позволяет быстро разложить стол там, где это необходимо, не жертвуя прочностью: стол выдерживает нагрузку до 150 кг. Размеры рабочей поверхности — 1100?825 мм, на ней легко разместить инструменты и заготовки, а высоту можно отрегулировать под себя для максимального комфорта. Яркий синий цвет добавит стиля вашей рабочей зоне. При весе 12,3 кг стол остаётся достаточно мобильным — его удобно перемещать и хранить.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Монтажный стол складной ЗУБР СМ-700 38786, 700 ? 600 ? 825 мм - стоимость товара 9110 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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