Сборочно-сварочный стол ЗУБР СБС 32900, 800-600 мм, сталь 4мм, комплект оснастки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стол
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 400 руб.
В наличии
Код товара: 742338
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
13 400 руб.
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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Стол
Max нагрузка на стол, кг
1200
Высота стола, мм
830
Длина рабочего стола, мм
800
Регулировка высоты
да
Складной
да
Цвет
красный
Ширина рабочего стола, мм
600
Диаметр режущего диска, мм
0
Скорость вращения шпинделя, об/мин
0
Потребляемая мощность
0
Ширина пропила
0
Потребляемая мощность, Вт
0
Тип оборудования
сварочный стол
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
93х75х6
Вес, кг.
37.6
Описание товара Сборочно-сварочный стол ЗУБР СБС 32900, 800-600 мм, сталь 4мм, комплект оснастки
Сварочный стол ЗУБР — надёжный помощник для серьёзных задач. Его грузоподъёмность до 1200 кг впечатляет: такой стол выдержит тяжелые заготовки и оборудование, не теряя устойчивости. Рабочая поверхность шириной 600 мм предоставляет достаточно места для удобной работы даже с крупными деталями. Высота 830 мм оптимальна для продолжительной работы без усталости, а регулировка высоты позволяет подстроить стол индивидуально под себя. Красный цвет придаёт рабочей зоне яркий характер и поможет быстро находить стол среди оборудования. Вес 34 кг делает конструкцию достаточно массивной для стабильности, при этом складная конструкция позволяет компактно хранить стол в мастерской или гараже. Самое сложное ? становится удобнее с таким помощником!
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Стол
Max нагрузка на стол, кг
1200
Высота стола, мм
830
Длина рабочего стола, мм
800
Регулировка высоты
да
Складной
да
Цвет
красный
Ширина рабочего стола, мм
600
Диаметр режущего диска, мм
0
Скорость вращения шпинделя, об/мин
0
Потребляемая мощность
0
Развернуть
Ширина пропила
0
Потребляемая мощность, Вт
0
Тип оборудования
сварочный стол
Страна производитель
Китай
Сварочный стол ЗУБР — надёжный помощник для серьёзных задач. Его грузоподъёмность до 1200 кг впечатляет: такой стол выдержит тяжелые заготовки и оборудование, не теряя устойчивости. Рабочая поверхность шириной 600 мм предоставляет достаточно места для удобной работы даже с крупными деталями. Высота 830 мм оптимальна для продолжительной работы без усталости, а регулировка высоты позволяет подстроить стол индивидуально под себя. Красный цвет придаёт рабочей зоне яркий характер и поможет быстро находить стол среди оборудования. Вес 34 кг делает конструкцию достаточно массивной для стабильности, при этом складная конструкция позволяет компактно хранить стол в мастерской или гараже. Самое сложное ? становится удобнее с таким помощником!
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Сборочно-сварочный стол ЗУБР СБС 32900, 800-600 мм, сталь 4мм, комплект оснастки - этот товар вы можете купить по цене 13400 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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