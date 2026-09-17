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Складной столярный верстак Профессионал ЗУБР T7 38728, 605 ? 490 ? 810 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Складной столярный верстак Профессионал ЗУБР T7 38728, 605 ? 490 ? 810 мм

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Складной столярный верстак Профессионал ЗУБР T7 38728, 605 ? 490 ? 810 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стол
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 140 руб. 
Начислим 83 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742470
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Складной столярный верстак Профессионал ЗУБР T7 38728, 605 ? 490 ? 810 мм
5 140 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Стол
Max нагрузка на стол, кг
120
Высота стола, мм
810
Длина рабочего стола, мм
1100
Регулировка высоты
да
Складной
да
Цвет
синий
Ширина рабочего стола, мм
605
Диаметр режущего диска, мм
0
Угол наклона диска
45 °
Скорость вращения шпинделя, об/мин
0
Потребляемая мощность
0
Ширина пропила
0
Потребляемая мощность, Вт
0
Тип оборудования
столярный верстак
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
75х17х16
Вес, кг.
9.05

Описание товара Складной столярный верстак Профессионал ЗУБР T7 38728, 605 ? 490 ? 810 мм

Этот складной столярный верстак ЗУБР создан для тех, кто ценит пространство и мобильность. Благодаря весу всего 9 кг и складной конструкции его легко переносить и хранить — не занимает много места в мастерской или гараже. Рабочая поверхность длиной 1100 мм и шириной 605 мм позволит удобно разместить заготовки всех форматов, а максимальная нагрузка 120 кг даёт простор для работы с крупными деталями. Высота стола — оптимальные 810 мм, а регулировка позволит настроить рабочее место под себя. Угол наклона диска 45° открывает дополнительные возможности для столярных задач. Яркий синий цвет придаёт характер рабочему месту.



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Отзывы о товаре Складной столярный верстак Профессионал ЗУБР T7 38728, 605 ? 490 ? 810 мм




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Стол
Max нагрузка на стол, кг
120
Высота стола, мм
810
Длина рабочего стола, мм
1100
Регулировка высоты
да
Складной
да
Цвет
синий
Ширина рабочего стола, мм
605
Диаметр режущего диска, мм
0
Угол наклона диска
45 °
Скорость вращения шпинделя, об/мин
0
Развернуть
Потребляемая мощность
0
Ширина пропила
0
Потребляемая мощность, Вт
0
Тип оборудования
столярный верстак
Страна производитель
Китай
Описание
Этот складной столярный верстак ЗУБР создан для тех, кто ценит пространство и мобильность. Благодаря весу всего 9 кг и складной конструкции его легко переносить и хранить — не занимает много места в мастерской или гараже. Рабочая поверхность длиной 1100 мм и шириной 605 мм позволит удобно разместить заготовки всех форматов, а максимальная нагрузка 120 кг даёт простор для работы с крупными деталями. Высота стола — оптимальные 810 мм, а регулировка позволит настроить рабочее место под себя. Угол наклона диска 45° открывает дополнительные возможности для столярных задач. Яркий синий цвет придаёт характер рабочему месту.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Складной столярный верстак Профессионал ЗУБР T7 38728, 605 ? 490 ? 810 мм - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 5140 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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