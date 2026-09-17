Top.Mail.Ru
Алюминиевый стол для торцовочных пил без ручки и колес Kraftool MSA-1200 38782-1, 1120-2650 ? 765 ? купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Алюминиевый стол для торцовочных пил без ручки и колес Kraftool MSA-1200 38782-1, 1120-2650 ? 765 ?

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Алюминиевый стол для торцовочных пил без ручки и колес Kraftool MSA-1200 38782-1, 1120-2650 ? 765 ? - фото 1
Алюминиевый стол для торцовочных пил без ручки и колес Kraftool MSA-1200 38782-1, 1120-2650 ? 765 ? - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стол
  • Алюминиевый стол для торцовочных пил без ручки и колес Kraftool MSA-1200 38782-1, 1120-2650 ? 765 ? - фото 1
  • Алюминиевый стол для торцовочных пил без ручки и колес Kraftool MSA-1200 38782-1, 1120-2650 ? 765 ? - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 930 руб. 
Начислим 191 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742359
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Алюминиевый стол для торцовочных пил без ручки и колес Kraftool MSA-1200 38782-1, 1120-2650 ? 765 ?
11 930 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Стол
Max нагрузка на стол, кг
250
Длина рабочего стола, мм
1120
Регулировка высоты
да
Складной
да
Цвет
зеленый
Ширина рабочего стола, мм
765
Диаметр режущего диска, мм
0
Скорость вращения шпинделя, об/мин
0
Потребляемая мощность
0
Ширина пропила
0
Потребляемая мощность, Вт
0
Тип оборудования
стол для торцовочных пил
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.23х0.32х0.2
Вес, кг.
14

Описание товара Алюминиевый стол для торцовочных пил без ручки и колес Kraftool MSA-1200 38782-1, 1120-2650 ? 765 ?

Стол для торцовочных пил Kraftool сочетает в себе мощную функциональность и удобство для работы. Его просторная рабочая поверхность длиной 1120 мм и шириной 765 мм позволяет комфортно разместить крупногабаритные материалы или инструмент. Благодаря максимальной нагрузке в 250 кг этот стол легко справится даже с тяжёлыми заготовками. Стол компактно складывается — это удобно как для хранения, так и для транспортировки между объектами. Система регулировки высоты помогает подобрать оптимальное положение для работы, снижая усталость во время длительных задач. Вес всего 15 кг делает стол достаточно лёгким, чтобы его можно было переносить в одиночку. Стильное зелёное исполнение добавляет индивидуальности рабочему пространству. Kraftool — ваш выбор для надёжности и эффективности в мастерской или на стройплощадке.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Алюминиевый стол для торцовочных пил без ручки и колес Kraftool MSA-1200 38782-1, 1120-2650 ? 765 ?




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Стол
Max нагрузка на стол, кг
250
Длина рабочего стола, мм
1120
Регулировка высоты
да
Складной
да
Цвет
зеленый
Ширина рабочего стола, мм
765
Диаметр режущего диска, мм
0
Скорость вращения шпинделя, об/мин
0
Потребляемая мощность
0
Ширина пропила
0
Развернуть
Потребляемая мощность, Вт
0
Тип оборудования
стол для торцовочных пил
Страна производитель
Китай
Описание
Стол для торцовочных пил Kraftool сочетает в себе мощную функциональность и удобство для работы. Его просторная рабочая поверхность длиной 1120 мм и шириной 765 мм позволяет комфортно разместить крупногабаритные материалы или инструмент. Благодаря максимальной нагрузке в 250 кг этот стол легко справится даже с тяжёлыми заготовками. Стол компактно складывается — это удобно как для хранения, так и для транспортировки между объектами. Система регулировки высоты помогает подобрать оптимальное положение для работы, снижая усталость во время длительных задач. Вес всего 15 кг делает стол достаточно лёгким, чтобы его можно было переносить в одиночку. Стильное зелёное исполнение добавляет индивидуальности рабочему пространству. Kraftool — ваш выбор для надёжности и эффективности в мастерской или на стройплощадке.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Алюминиевый стол для торцовочных пил без ручки и колес Kraftool MSA-1200 38782-1, 1120-2650 ? 765 ? - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 11930 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...