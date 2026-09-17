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Многофункциональный складной стол Kraftool TT-1200 38781, 1070 ? 440 ? 770 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Многофункциональный складной стол Kraftool TT-1200 38781, 1070 ? 440 ? 770 мм

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Многофункциональный складной стол Kraftool TT-1200 38781, 1070 ? 440 ? 770 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стол
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 400 руб. 
Начислим 263 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742353
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Многофункциональный складной стол Kraftool TT-1200 38781, 1070 ? 440 ? 770 мм
16 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Стол
Max нагрузка на стол, кг
150
Высота стола, мм
530
Длина рабочего стола, мм
1070
Регулировка высоты
да
Складной
да
Цвет
зеленый
Ширина рабочего стола, мм
200
Диаметр режущего диска, мм
0
Скорость вращения шпинделя, об/мин
0
Потребляемая мощность
0
Ширина пропила
0
Потребляемая мощность, Вт
0
Тип оборудования
многофункциональный стол
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.2х0.61х0.15
Вес, кг.
22

Описание товара Многофункциональный складной стол Kraftool TT-1200 38781, 1070 ? 440 ? 770 мм

Многофункциональный стол Kraftool — компактное и прочное рабочее место для мастеров, ценящих порядок и удобство. При весе 21,1 кг этот стол устойчив и надежен, а максимальная нагрузка до 150 кг позволяет работать даже с тяжёлыми деталями и инструментами. Рабочая поверхность длиной 1070 мм и шириной 200 мм даёт достаточно пространства для сборки, резки или других задач, при этом стол не займет много места. Высота 530 мм и регулируемая конструкция позволяют подобрать оптимальное положение для каждой задачи, что снижает усталость при длительной работе. Складная конструкция обеспечивает лёгкое хранение и транспортировку — стол быстро собирается и разбирается, не занимая лишнего пространства в мастерской или гараже. Зеленый цвет выделяет Kraftool среди стандартных вариантов и добавляет яркости вашему рабочему пространству.



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Отзывы о товаре Многофункциональный складной стол Kraftool TT-1200 38781, 1070 ? 440 ? 770 мм




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Стол
Max нагрузка на стол, кг
150
Высота стола, мм
530
Длина рабочего стола, мм
1070
Регулировка высоты
да
Складной
да
Цвет
зеленый
Ширина рабочего стола, мм
200
Диаметр режущего диска, мм
0
Скорость вращения шпинделя, об/мин
0
Потребляемая мощность
0
Развернуть
Ширина пропила
0
Потребляемая мощность, Вт
0
Тип оборудования
многофункциональный стол
Страна производитель
Китай
Описание
Многофункциональный стол Kraftool — компактное и прочное рабочее место для мастеров, ценящих порядок и удобство. При весе 21,1 кг этот стол устойчив и надежен, а максимальная нагрузка до 150 кг позволяет работать даже с тяжёлыми деталями и инструментами. Рабочая поверхность длиной 1070 мм и шириной 200 мм даёт достаточно пространства для сборки, резки или других задач, при этом стол не займет много места. Высота 530 мм и регулируемая конструкция позволяют подобрать оптимальное положение для каждой задачи, что снижает усталость при длительной работе. Складная конструкция обеспечивает лёгкое хранение и транспортировку — стол быстро собирается и разбирается, не занимая лишнего пространства в мастерской или гараже. Зеленый цвет выделяет Kraftool среди стандартных вариантов и добавляет яркости вашему рабочему пространству.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Многофункциональный складной стол Kraftool TT-1200 38781, 1070 ? 440 ? 770 мм - по цене 16400 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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