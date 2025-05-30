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Наушники Edifier WH700NB, Bluetooth голубой купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники Edifier WH700NB, Bluetooth голубой

24 Отзывы
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Наушники Edifier WH700NB, Bluetooth голубой - фото 1
Наушники Edifier WH700NB, Bluetooth голубой - фото 2
Наушники Edifier WH700NB, Bluetooth голубой - фото 3
Наушники Edifier WH700NB, Bluetooth голубой - фото 4
Наушники Edifier WH700NB, Bluetooth голубой - фото 5
Наушники Edifier WH700NB, Bluetooth голубой - фото 6
Наушники Edifier WH700NB, Bluetooth голубой - фото 7
Наушники Edifier WH700NB, Bluetooth голубой - фото 8
Наушники Edifier WH700NB, Bluetooth голубой - фото 9
Наушники Edifier WH700NB, Bluetooth голубой - фото 10
Наушники Edifier WH700NB, Bluetooth голубой - фото 11
Наушники Edifier WH700NB, Bluetooth голубой - фото 12
Наушники Edifier WH700NB, Bluetooth голубой - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
  • Наушники Edifier WH700NB, Bluetooth голубой - фото 1
  • Наушники Edifier WH700NB, Bluetooth голубой - фото 2
  • Наушники Edifier WH700NB, Bluetooth голубой - фото 3
  • Наушники Edifier WH700NB, Bluetooth голубой - фото 4
  • Наушники Edifier WH700NB, Bluetooth голубой - фото 5
  • Наушники Edifier WH700NB, Bluetooth голубой - фото 6
  • Наушники Edifier WH700NB, Bluetooth голубой - фото 7
  • Наушники Edifier WH700NB, Bluetooth голубой - фото 8
  • Наушники Edifier WH700NB, Bluetooth голубой - фото 9
  • Наушники Edifier WH700NB, Bluetooth голубой - фото 10
  • Наушники Edifier WH700NB, Bluetooth голубой - фото 11
  • Наушники Edifier WH700NB, Bluetooth голубой - фото 12
  • Наушники Edifier WH700NB, Bluetooth голубой - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 691482
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Характеристики

Бренд
Edifier
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Цвет
синий
Микрофон
да
Время работы на одном заряде
68
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х19х10
Вес, г.
550

Описание товара Наушники Edifier WH700NB, Bluetooth голубой

Bluetooth-гарнитура Edifier WH700NB с полноразмерным дизайном оснащена регулируемым оголовьем и мягкими кожаными амбушюрами. Облегченная конструкция не вызывает неудобств при долгом ношении наушников. Складное оголовье облегчает хранение и переноску устройства в рюкзаке. Встроенный аккумулятор с поддержкой быстрой зарядки выдерживает 68 ч работы. Edifier WH700NB с подключением по Bluetooth совместима с разными устройствами. Закрытая акустика отсекает посторонние шумы для удобного прослушивания музыки, общения по телефону или сети. Вы можете отключать систему активного шумоподавления для использования прозрачного режима на оживленной улице. Есть поддержка одновременного подключения к двум устройствам и управления со смартфона.

Отзывы о товаре Наушники Edifier WH700NB, Bluetooth голубой

Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Эмилия В.

Достоинства:


Комментарий:
чехол плотный, гладкий. Был упакован в простой пакет, поэтому есть мелкие вмятины. Застегивается хорошо. JBL TUNE 720 bt поместились идеально.
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Марина Д.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальный чехол. Свою функцию выполнит. Для перфекционистов не пойдёт, много вмятин
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Алексей Б.

Достоинства:


Комментарий:
720е JBLки залетели чётенько. Жена оценила)))
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Антон П.

Достоинства:


Комментарий:
нормально. всё как в описантт
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Елена Д.

Достоинства:


Комментарий:
Удобный и красивый чехол. Сложила наушники, провода и инструкцию.
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Пришел грязный чехол с распускающимся швом и передавленным замком. Скорее всего на него положили что то тяжелое при доставке, посредив замок. Перезаказали
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Наталья К.

Достоинства:


Комментарий:
Ребенку понравился, только по печатки пальцев немного остаются видны
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Анна Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Прикольный чехол, симпатичный… мои JBL Tune 720Вт зашли отлично. За эту цену особо не к чему придраться (есть правда небольшая вмятинка снаружи и жуткий запах химозы), но главное наушники не в свободном плавании, а они у меня в редком пользовании, так что гуд. P.S Сначала хотела такой же, но у другого продавца и дороже на 500 р, но решила все же не переплачивать и посмотреть подешевле, не прогадала Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
08.05.2025
Андрей В.

Достоинства:


Комментарий:
После пары дней на балконе запах ушел. За свои деньги хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Радик З.

Достоинства:


Комментарий:
Пришло быстро. Качество изготовления отличное. Подошло для JBL TUNE 770NC. Товар и продавца рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Ирина З.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный чехольчик, внучка порсдовалась
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2025
Олег С.

Достоинства:


Комментарий:
подходит как для больших наушников, так и для детских.
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Александра П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный плотный, защищённый чехол.
Источник: Яндекс Маркет
21.04.2025
Максим З.

Достоинства:


Комментарий:
В целом неплохо.Но запах не очень.
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2025
Terentyeva E.

Достоинства:


Комментарий:
Быстрая доставка,хорошая упаковка,все целое,не понятое.Чехол супер,очень понравился
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2025
Анастасия К.

Достоинства:


Комментарий:
для сони 720 подошёл, продавец верно указал информацию есть запах, но выветривается
Источник: Яндекс Маркет
29.03.2025
Виктор К.

Достоинства:


Комментарий:
Приобретён в качестве подарка. Одариваемая осталась довольна, поскольку знаю её предпочтения! Спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Резвов В.

Достоинства:


Комментарий:
Достаточно жёсткий и стильный
Источник: Яндекс Маркет
15.03.2025
Максим К.

Достоинства:


Комментарий:
брал жене в подарок, ей понравилось
Источник: Яндекс Маркет
13.03.2025
Светлана Т.

Достоинства:


Комментарий:
удобный кейс, точно как на фото.
Источник: Яндекс Маркет
13.03.2025
Екатерина Н.

Достоинства:


Комментарий:
Приехал грязный, за это минус одна звезда. Так же присутствует запах сильный, надеюсь выветрится. Свою функцию выполняет.
Источник: Яндекс Маркет
12.03.2025
Королева Кирата

Достоинства:


Комментарий:
Классный чехол, брала для JBL 770 NC
Источник: Яндекс Маркет
02.03.2025
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный чехол за свои деньги!
Источник: Яндекс Маркет
02.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Красивый чехол. Всё как на фото. На мою модель наушников (W820NB) чехол прям вот вот и будет мал. Доволен.



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Edifier
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Цвет
синий
Микрофон
да
Время работы на одном заряде
68
Страна производитель
Китай
Описание
Bluetooth-гарнитура Edifier WH700NB с полноразмерным дизайном оснащена регулируемым оголовьем и мягкими кожаными амбушюрами. Облегченная конструкция не вызывает неудобств при долгом ношении наушников. Складное оголовье облегчает хранение и переноску устройства в рюкзаке. Встроенный аккумулятор с поддержкой быстрой зарядки выдерживает 68 ч работы. Edifier WH700NB с подключением по Bluetooth совместима с разными устройствами. Закрытая акустика отсекает посторонние шумы для удобного прослушивания музыки, общения по телефону или сети. Вы можете отключать систему активного шумоподавления для использования прозрачного режима на оживленной улице. Есть поддержка одновременного подключения к двум устройствам и управления со смартфона.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Эмилия В.

Достоинства:


Комментарий:
чехол плотный, гладкий. Был упакован в простой пакет, поэтому есть мелкие вмятины. Застегивается хорошо. JBL TUNE 720 bt поместились идеально.
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Марина Д.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальный чехол. Свою функцию выполнит. Для перфекционистов не пойдёт, много вмятин
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Алексей Б.

Достоинства:


Комментарий:
720е JBLки залетели чётенько. Жена оценила)))
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Антон П.

Достоинства:


Комментарий:
нормально. всё как в описантт
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Елена Д.

Достоинства:


Комментарий:
Удобный и красивый чехол. Сложила наушники, провода и инструкцию.
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Пришел грязный чехол с распускающимся швом и передавленным замком. Скорее всего на него положили что то тяжелое при доставке, посредив замок. Перезаказали
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Наталья К.

Достоинства:


Комментарий:
Ребенку понравился, только по печатки пальцев немного остаются видны
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Анна Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Прикольный чехол, симпатичный… мои JBL Tune 720Вт зашли отлично. За эту цену особо не к чему придраться (есть правда небольшая вмятинка снаружи и жуткий запах химозы), но главное наушники не в свободном плавании, а они у меня в редком пользовании, так что гуд. P.S Сначала хотела такой же, но у другого продавца и дороже на 500 р, но решила все же не переплачивать и посмотреть подешевле, не прогадала Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
08.05.2025
Андрей В.

Достоинства:


Комментарий:
После пары дней на балконе запах ушел. За свои деньги хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Радик З.

Достоинства:


Комментарий:
Пришло быстро. Качество изготовления отличное. Подошло для JBL TUNE 770NC. Товар и продавца рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Ирина З.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный чехольчик, внучка порсдовалась
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2025
Олег С.

Достоинства:


Комментарий:
подходит как для больших наушников, так и для детских.
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Александра П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный плотный, защищённый чехол.
Источник: Яндекс Маркет
21.04.2025
Максим З.

Достоинства:


Комментарий:
В целом неплохо.Но запах не очень.
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2025
Terentyeva E.

Достоинства:


Комментарий:
Быстрая доставка,хорошая упаковка,все целое,не понятое.Чехол супер,очень понравился
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2025
Анастасия К.

Достоинства:


Комментарий:
для сони 720 подошёл, продавец верно указал информацию есть запах, но выветривается
Источник: Яндекс Маркет
29.03.2025
Виктор К.

Достоинства:


Комментарий:
Приобретён в качестве подарка. Одариваемая осталась довольна, поскольку знаю её предпочтения! Спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Резвов В.

Достоинства:


Комментарий:
Достаточно жёсткий и стильный
Источник: Яндекс Маркет
15.03.2025
Максим К.

Достоинства:


Комментарий:
брал жене в подарок, ей понравилось
Источник: Яндекс Маркет
13.03.2025
Светлана Т.

Достоинства:


Комментарий:
удобный кейс, точно как на фото.
Источник: Яндекс Маркет
13.03.2025
Екатерина Н.

Достоинства:


Комментарий:
Приехал грязный, за это минус одна звезда. Так же присутствует запах сильный, надеюсь выветрится. Свою функцию выполняет.
Источник: Яндекс Маркет
12.03.2025
Королева Кирата

Достоинства:


Комментарий:
Классный чехол, брала для JBL 770 NC
Источник: Яндекс Маркет
02.03.2025
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный чехол за свои деньги!
Источник: Яндекс Маркет
02.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Красивый чехол. Всё как на фото. На мою модель наушников (W820NB) чехол прям вот вот и будет мал. Доволен.


Наушники Edifier WH700NB, Bluetooth голубой - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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