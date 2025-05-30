Наушники Edifier WH700NB, Bluetooth голубой
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Наушники Edifier WH700NB, Bluetooth голубой
Bluetooth-гарнитура Edifier WH700NB с полноразмерным дизайном оснащена регулируемым оголовьем и мягкими кожаными амбушюрами. Облегченная конструкция не вызывает неудобств при долгом ношении наушников. Складное оголовье облегчает хранение и переноску устройства в рюкзаке. Встроенный аккумулятор с поддержкой быстрой зарядки выдерживает 68 ч работы. Edifier WH700NB с подключением по Bluetooth совместима с разными устройствами. Закрытая акустика отсекает посторонние шумы для удобного прослушивания музыки, общения по телефону или сети. Вы можете отключать систему активного шумоподавления для использования прозрачного режима на оживленной улице. Есть поддержка одновременного подключения к двум устройствам и управления со смартфона.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Достоинства:
Комментарий:
чехол плотный, гладкий. Был упакован в простой пакет, поэтому есть мелкие вмятины. Застегивается хорошо. JBL TUNE 720 bt поместились идеально.
Достоинства:
Комментарий:
Нормальный чехол. Свою функцию выполнит. Для перфекционистов не пойдёт, много вмятин
Достоинства:
Комментарий:
720е JBLки залетели чётенько. Жена оценила)))
Достоинства:
Комментарий:
нормально. всё как в описантт
Достоинства:
Комментарий:
Удобный и красивый чехол. Сложила наушники, провода и инструкцию.
Достоинства:
Комментарий:
Пришел грязный чехол с распускающимся швом и передавленным замком. Скорее всего на него положили что то тяжелое при доставке, посредив замок. Перезаказали
Достоинства:
Комментарий:
Ребенку понравился, только по печатки пальцев немного остаются видны
Достоинства:
Комментарий:
Прикольный чехол, симпатичный… мои JBL Tune 720Вт зашли отлично. За эту цену особо не к чему придраться (есть правда небольшая вмятинка снаружи и жуткий запах химозы), но главное наушники не в свободном плавании, а они у меня в редком пользовании, так что гуд. P.S Сначала хотела такой же, но у другого продавца и дороже на 500 р, но решила все же не переплачивать и посмотреть подешевле, не прогадала Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
После пары дней на балконе запах ушел. За свои деньги хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
Пришло быстро. Качество изготовления отличное. Подошло для JBL TUNE 770NC. Товар и продавца рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный чехольчик, внучка порсдовалась
Достоинства:
Комментарий:
подходит как для больших наушников, так и для детских.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный плотный, защищённый чехол.
Достоинства:
Комментарий:
В целом неплохо.Но запах не очень.
Достоинства:
Комментарий:
Быстрая доставка,хорошая упаковка,все целое,не понятое.Чехол супер,очень понравился
Достоинства:
Комментарий:
для сони 720 подошёл, продавец верно указал информацию есть запах, но выветривается
Достоинства:
Комментарий:
Приобретён в качестве подарка. Одариваемая осталась довольна, поскольку знаю её предпочтения! Спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
Достаточно жёсткий и стильный
Достоинства:
Комментарий:
брал жене в подарок, ей понравилось
Достоинства:
Комментарий:
удобный кейс, точно как на фото.
Достоинства:
Комментарий:
Приехал грязный, за это минус одна звезда. Так же присутствует запах сильный, надеюсь выветрится. Свою функцию выполняет.
Достоинства:
Комментарий:
Классный чехол, брала для JBL 770 NC
Достоинства:
Комментарий:
Отличный чехол за свои деньги!
Достоинства:
Комментарий:
Красивый чехол. Всё как на фото. На мою модель наушников (W820NB) чехол прям вот вот и будет мал. Доволен.
Отзывы о товаре Наушники Edifier WH700NB, Bluetooth голубой
Достоинства:
Комментарий:
чехол плотный, гладкий. Был упакован в простой пакет, поэтому есть мелкие вмятины. Застегивается хорошо. JBL TUNE 720 bt поместились идеально.
Достоинства:
Комментарий:
Нормальный чехол. Свою функцию выполнит. Для перфекционистов не пойдёт, много вмятин
Достоинства:
Комментарий:
720е JBLки залетели чётенько. Жена оценила)))
Достоинства:
Комментарий:
нормально. всё как в описантт
Достоинства:
Комментарий:
Удобный и красивый чехол. Сложила наушники, провода и инструкцию.
Достоинства:
Комментарий:
Пришел грязный чехол с распускающимся швом и передавленным замком. Скорее всего на него положили что то тяжелое при доставке, посредив замок. Перезаказали
Достоинства:
Комментарий:
Ребенку понравился, только по печатки пальцев немного остаются видны
Достоинства:
Комментарий:
Прикольный чехол, симпатичный… мои JBL Tune 720Вт зашли отлично. За эту цену особо не к чему придраться (есть правда небольшая вмятинка снаружи и жуткий запах химозы), но главное наушники не в свободном плавании, а они у меня в редком пользовании, так что гуд. P.S Сначала хотела такой же, но у другого продавца и дороже на 500 р, но решила все же не переплачивать и посмотреть подешевле, не прогадала Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
После пары дней на балконе запах ушел. За свои деньги хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
Пришло быстро. Качество изготовления отличное. Подошло для JBL TUNE 770NC. Товар и продавца рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный чехольчик, внучка порсдовалась
Достоинства:
Комментарий:
подходит как для больших наушников, так и для детских.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный плотный, защищённый чехол.
Достоинства:
Комментарий:
В целом неплохо.Но запах не очень.
Достоинства:
Комментарий:
Быстрая доставка,хорошая упаковка,все целое,не понятое.Чехол супер,очень понравился
Достоинства:
Комментарий:
для сони 720 подошёл, продавец верно указал информацию есть запах, но выветривается
Достоинства:
Комментарий:
Приобретён в качестве подарка. Одариваемая осталась довольна, поскольку знаю её предпочтения! Спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
Достаточно жёсткий и стильный
Достоинства:
Комментарий:
брал жене в подарок, ей понравилось
Достоинства:
Комментарий:
удобный кейс, точно как на фото.
Достоинства:
Комментарий:
Приехал грязный, за это минус одна звезда. Так же присутствует запах сильный, надеюсь выветрится. Свою функцию выполняет.
Достоинства:
Комментарий:
Классный чехол, брала для JBL 770 NC
Достоинства:
Комментарий:
Отличный чехол за свои деньги!
Достоинства:
Комментарий:
Красивый чехол. Всё как на фото. На мою модель наушников (W820NB) чехол прям вот вот и будет мал. Доволен.