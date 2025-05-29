Наушники Realme Buds Air 6, зеленый
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Характеристики
Описание товара Наушники Realme Buds Air 6, зеленый
Наушники Realme представляют собой идеальное сочетание стиля, комфорта и современных технологий. Выполненные в стильном зеленом цвете, они подчеркивают индивидуальность и подходят для тех, кто ищет нечто особенное. Эти внутриканальные наушники оснащены системой активного шумоподавления, которая позволяет полностью погрузиться в мир музыки, блокируя внешние шумы и создавая идеальное звуковое окружение. Благодаря встроенному микрофону вы можете с легкостью принимать звонки и общаться без каких-либо помех. Беспроводное соединение через Bluetooth обеспечивает удобство и свободу движения, избавляя вас от лишних проводов. Однако, несмотря на отсутствие складной конструкции, их эргономичный дизайн обеспечивает комфортное ношение в течение длительного времени. Что касается автономности, эти наушники впечатляют: они способны работать до 10 часов на одном заряде, а с использованием зарядного кейса время работы увеличивается до 40 часов. Это делает их отличным выбором для путешествий и активного образа жизни. Наушники Realme — это ваш идеальный спутник как для повседневного использования, так и для долгих путешествий, предлагая превосходное качество звука и надежность в каждый момент.
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Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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Достоинства:
Комментарий:
отличные наушники за свою цену, качественное шумоподавление, хороший звук, я очень доволен!!
Достоинства:
Комментарий:
Класс, очень приятный дизайн, отличный звук в телефоне Сяоми 14 про
Достоинства:
Комментарий:
Отличные наушники, соотношение цены и качества.
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришёл в заводской упаковке, наклейка не вскрывалась. Звучание отличное. При первом подключении были пропадания звука. После сброса на заводские настройки и подключении по инструкции, всё стало прекрасно! Установил приложение, связь отличная, настроек достаточно. Покупкой доволен!
Достоинства:
Комментарий:
За эту цену прекрасный вариант. Очень легкие!
Достоинства:
Комментарий:
Мужу понравились, себе тоже планирую купить другого цвета
Достоинства:
Комментарий:
Звук хороший,в ушах сидят хорошо,из минусов,в приложении не показывает заряд кейса,и при надевании наушников автоматически включается прозрачность приходится каждый раз заходить в приложение и отключать,в остальном все устраивает
Достоинства:
Комментарий:
наушники бомба, советую скачивать приложение, там много настроек
Достоинства:
Комментарий:
отличные наушники, сыну понравились
Достоинства:
Комментарий:
какраз такое мне нужен класс
Достоинства:
Комментарий:
Да ладно! Честно не ожидал такого звучания от них. Бас можно настроить так что от вибрации думаешь что наушники сейчас сами вылетят из ушей Я доволен. Благодарю!
Достоинства:
Комментарий:
уже пять лет пользуюсь наушниками этой фирмы, по соотношению цена-качество - это один из лучших вариантов, если не амык лучшие
Достоинства:
Комментарий:
Уже вторые наушники от реалми и та же проблема. Есть шанс, что наушники внезапно у вас просто отключатся и опять подключатся через 3 секунды. это бесит, видос останавливается, приходится жмать по новой. А так, отличный шумодав, прозрачность тоже хорошая. В фирменном приложении поставил "глубокие басы" ( если вы понимаете о чём я) играть стали лучше.Не стал снижать за отключение, но это реально бесит, особенно когда тг видос не паузтся при отключении и весь это слышит
Достоинства:
Комментарий:
пересел на них с Redmi buds 3 lite. небо и земля шумодав отличный бас хороший приложение удобное работает в режиме одного наушника пользуюсь ими на Pixel 8 pro, работают прекрасно 11 часов отрабатывают без проблем
Достоинства:
Комментарий:
Наушники огнище,давольная как слон,спасибо большое,звучание просто космос!
Достоинства:
Комментарий:
Отличные наушники за свои деньги. Звук отличный, басы валят, звук громкий. Всем советую.
Достоинства:
Комментарий:
Наушники топ, басы есть, хватает надолго.
Достоинства:
Комментарий:
Шумные наушники с умоподавлением, умоподавление хорошее шумность тоже, упаковка как будто была открыта до меня тоесть пломба не держалась и ответная часть была без рисунка от пломбы, пахнут какой-то химией в кейсе пока не выветрилась, сами наушники химией не пахнут, в принципе хорошие
Достоинства:
Комментарий:
шикарные наушники!!!разговаривал по ним и во время ветра,и сидя на заведённом мотоцикле,мой собеседник не слышал ни ветра ни мотоцикла!!!связь с телефоном и с плеером не пропадает!!!очень рекомендую такие наушники!!!я в полном восторге!!!
Достоинства:
Комментарий:
Хороший звук, удобные. Мужу нравятся
Достоинства:
Комментарий:
Очень крутые наушники, звук шикарный, шумоподавление на уровне, очень нравятся
Достоинства:
Комментарий:
Если честно, звук топ. но в играх какая то дичь
Достоинства:
Комментарий:
полный восторг. таких крутых наушников у меня ещё не было. стоят своих денег. все работает супер. жене тоже подарил
Достоинства:
Комментарий:
хорошие наушники за свои деньги
Достоинства:
Комментарий:
работают, сразу подключились к телефону, приложение установил, там много настроек для них, сейчас процесс тестирования, по звуку скажу хорошо, если по ним отвечать на звонки, то собеседник слышит эхо, ( я экспериментировал с настройками приложения во время разговора) шумы подавляют это чувствуется, улица не мешает слушать радио и музыку. в ушах сидят хорошо, надо подобрать подушечки по размеру (в комплекте 3 разных размера идут) и протестировать програмно прямо из приложения, что сидят как надо))) . заряд держат хорошо, за 1-1.5 часа 20% израсходовано заряда с 70% до 50% это приложение показало. когда открыл наушники, там заряда было 70%. думаю реально минимум часа на 4-5 хватит активного использования, думаю этого достаточно будет, ну а если в режиме ожидания, например использовать только во время разговора ( можно по одному наушнику пользоваться по переменно, то на весь день точно хватит ). в итоге функцию выполняют, разговаривать с ними можно, в ушах сидят нормально, звук приятный не надоедает. в общем рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Наушники топ, очен удобный и не выпадают с ушей
Достоинства:
Комментарий:
Очень и очень хорошо. Доставка быстрая, пришло то что нужно. Качественные, звук отличный
Достоинства:
Комментарий:
Очень хорошие,есть басс,громкие,хорошо сидят в ушах,удобные!!!Советую!
Достоинства:
Комментарий:
удобные,заряд держат долго,звук классный. шумоподавление активное
Достоинства:
Комментарий:
Наушники шикарные! Рекомендую к покупке
Достоинства:
Комментарий:
Пользуюсь пол года, очень довольна.
Достоинства:
Комментарий:
оригинальные, сверил, для лучшего звучание советую скачать специальное приложение к этим наушникам, свою цену они оправдывают
Достоинства:
Комментарий:
Пришли быстро, упаковано хорошо
Достоинства:
Комментарий:
Лучшие наушники из тех которые у меня были. Шумоподавление отличное, в realme link качественный эквалайзер и удобная настройка. Точно рекомендую
Отзывы о товаре Наушники Realme Buds Air 6, зеленый
Достоинства:
Комментарий:
отличные наушники за свою цену, качественное шумоподавление, хороший звук, я очень доволен!!
Достоинства:
Комментарий:
Класс, очень приятный дизайн, отличный звук в телефоне Сяоми 14 про
Достоинства:
Комментарий:
Отличные наушники, соотношение цены и качества.
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришёл в заводской упаковке, наклейка не вскрывалась. Звучание отличное. При первом подключении были пропадания звука. После сброса на заводские настройки и подключении по инструкции, всё стало прекрасно! Установил приложение, связь отличная, настроек достаточно. Покупкой доволен!
Достоинства:
Комментарий:
За эту цену прекрасный вариант. Очень легкие!
Достоинства:
Комментарий:
Мужу понравились, себе тоже планирую купить другого цвета
Достоинства:
Комментарий:
Звук хороший,в ушах сидят хорошо,из минусов,в приложении не показывает заряд кейса,и при надевании наушников автоматически включается прозрачность приходится каждый раз заходить в приложение и отключать,в остальном все устраивает
Достоинства:
Комментарий:
наушники бомба, советую скачивать приложение, там много настроек
Достоинства:
Комментарий:
отличные наушники, сыну понравились
Достоинства:
Комментарий:
какраз такое мне нужен класс
Достоинства:
Комментарий:
Да ладно! Честно не ожидал такого звучания от них. Бас можно настроить так что от вибрации думаешь что наушники сейчас сами вылетят из ушей Я доволен. Благодарю!
Достоинства:
Комментарий:
уже пять лет пользуюсь наушниками этой фирмы, по соотношению цена-качество - это один из лучших вариантов, если не амык лучшие
Достоинства:
Комментарий:
Уже вторые наушники от реалми и та же проблема. Есть шанс, что наушники внезапно у вас просто отключатся и опять подключатся через 3 секунды. это бесит, видос останавливается, приходится жмать по новой. А так, отличный шумодав, прозрачность тоже хорошая. В фирменном приложении поставил "глубокие басы" ( если вы понимаете о чём я) играть стали лучше.Не стал снижать за отключение, но это реально бесит, особенно когда тг видос не паузтся при отключении и весь это слышит
Достоинства:
Комментарий:
пересел на них с Redmi buds 3 lite. небо и земля шумодав отличный бас хороший приложение удобное работает в режиме одного наушника пользуюсь ими на Pixel 8 pro, работают прекрасно 11 часов отрабатывают без проблем
Достоинства:
Комментарий:
Наушники огнище,давольная как слон,спасибо большое,звучание просто космос!
Достоинства:
Комментарий:
Отличные наушники за свои деньги. Звук отличный, басы валят, звук громкий. Всем советую.
Достоинства:
Комментарий:
Наушники топ, басы есть, хватает надолго.
Достоинства:
Комментарий:
Шумные наушники с умоподавлением, умоподавление хорошее шумность тоже, упаковка как будто была открыта до меня тоесть пломба не держалась и ответная часть была без рисунка от пломбы, пахнут какой-то химией в кейсе пока не выветрилась, сами наушники химией не пахнут, в принципе хорошие
Достоинства:
Комментарий:
шикарные наушники!!!разговаривал по ним и во время ветра,и сидя на заведённом мотоцикле,мой собеседник не слышал ни ветра ни мотоцикла!!!связь с телефоном и с плеером не пропадает!!!очень рекомендую такие наушники!!!я в полном восторге!!!
Достоинства:
Комментарий:
Хороший звук, удобные. Мужу нравятся
Достоинства:
Комментарий:
Очень крутые наушники, звук шикарный, шумоподавление на уровне, очень нравятся
Достоинства:
Комментарий:
Если честно, звук топ. но в играх какая то дичь
Достоинства:
Комментарий:
полный восторг. таких крутых наушников у меня ещё не было. стоят своих денег. все работает супер. жене тоже подарил
Достоинства:
Комментарий:
хорошие наушники за свои деньги
Достоинства:
Комментарий:
работают, сразу подключились к телефону, приложение установил, там много настроек для них, сейчас процесс тестирования, по звуку скажу хорошо, если по ним отвечать на звонки, то собеседник слышит эхо, ( я экспериментировал с настройками приложения во время разговора) шумы подавляют это чувствуется, улица не мешает слушать радио и музыку. в ушах сидят хорошо, надо подобрать подушечки по размеру (в комплекте 3 разных размера идут) и протестировать програмно прямо из приложения, что сидят как надо))) . заряд держат хорошо, за 1-1.5 часа 20% израсходовано заряда с 70% до 50% это приложение показало. когда открыл наушники, там заряда было 70%. думаю реально минимум часа на 4-5 хватит активного использования, думаю этого достаточно будет, ну а если в режиме ожидания, например использовать только во время разговора ( можно по одному наушнику пользоваться по переменно, то на весь день точно хватит ). в итоге функцию выполняют, разговаривать с ними можно, в ушах сидят нормально, звук приятный не надоедает. в общем рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Наушники топ, очен удобный и не выпадают с ушей
Достоинства:
Комментарий:
Очень и очень хорошо. Доставка быстрая, пришло то что нужно. Качественные, звук отличный
Достоинства:
Комментарий:
Очень хорошие,есть басс,громкие,хорошо сидят в ушах,удобные!!!Советую!
Достоинства:
Комментарий:
удобные,заряд держат долго,звук классный. шумоподавление активное
Достоинства:
Комментарий:
Наушники шикарные! Рекомендую к покупке
Достоинства:
Комментарий:
Пользуюсь пол года, очень довольна.
Достоинства:
Комментарий:
оригинальные, сверил, для лучшего звучание советую скачать специальное приложение к этим наушникам, свою цену они оправдывают
Достоинства:
Комментарий:
Пришли быстро, упаковано хорошо
Достоинства:
Комментарий:
Лучшие наушники из тех которые у меня были. Шумоподавление отличное, в realme link качественный эквалайзер и удобная настройка. Точно рекомендую