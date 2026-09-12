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Паровая швабра с электровеником Kitfort КТ-3912 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Паровая швабра с электровеником Kitfort КТ-3912

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Паровая швабра с электровеником Kitfort КТ-3912 - фото 1
Паровая швабра с электровеником Kitfort КТ-3912 - фото 2
Паровая швабра с электровеником Kitfort КТ-3912 - фото 3
Паровая швабра с электровеником Kitfort КТ-3912 - фото 4
Паровая швабра с электровеником Kitfort КТ-3912 - фото 5
Паровая швабра с электровеником Kitfort КТ-3912 - фото 6
Паровая швабра с электровеником Kitfort КТ-3912 - фото 7
Паровая швабра с электровеником Kitfort КТ-3912 - фото 8
Паровая швабра с электровеником Kitfort КТ-3912 - фото 9
Паровая швабра с электровеником Kitfort КТ-3912 - фото 10
Паровая швабра с электровеником Kitfort КТ-3912 - фото 11
Паровая швабра с электровеником Kitfort КТ-3912 - фото 12
Паровая швабра с электровеником Kitfort КТ-3912 - фото 13
Паровая швабра с электровеником Kitfort КТ-3912 - фото 14
Паровая швабра с электровеником Kitfort КТ-3912 - фото 15
Паровая швабра с электровеником Kitfort КТ-3912 - фото 16
Паровая швабра с электровеником Kitfort КТ-3912 - фото 17
Паровая швабра с электровеником Kitfort КТ-3912 - фото 18
Паровая швабра с электровеником Kitfort КТ-3912 - фото 19
Паровая швабра с электровеником Kitfort КТ-3912 - фото 20
Паровая швабра с электровеником Kitfort КТ-3912 - фото 21
Паровая швабра с электровеником Kitfort КТ-3912 - фото 22
Паровая швабра с электровеником Kitfort КТ-3912 - фото 23
Паровая швабра с электровеником Kitfort КТ-3912 - фото 24
Паровая швабра с электровеником Kitfort КТ-3912 - фото 25
Паровая швабра с электровеником Kitfort КТ-3912 - фото 26
Паровая швабра с электровеником Kitfort КТ-3912 - фото 27
Паровая швабра с электровеником Kitfort КТ-3912 - фото 28
Паровая швабра с электровеником Kitfort КТ-3912 - фото 29
Паровая швабра с электровеником Kitfort КТ-3912 - фото 30
Паровая швабра с электровеником Kitfort КТ-3912 - фото 31
Паровая швабра с электровеником Kitfort КТ-3912 - фото 32
Паровая швабра с электровеником Kitfort КТ-3912 - фото 33
Паровая швабра с электровеником Kitfort КТ-3912 - фото 34
Паровая швабра с электровеником Kitfort КТ-3912 - фото 35
Паровая швабра с электровеником Kitfort КТ-3912 - фото 36
Паровая швабра с электровеником Kitfort КТ-3912 - фото 37
Паровая швабра с электровеником Kitfort КТ-3912 - фото 38
Паровая швабра с электровеником Kitfort КТ-3912 - фото 39
Паровая швабра с электровеником Kitfort КТ-3912 - фото 40
Паровая швабра с электровеником Kitfort КТ-3912 - фото 41
Паровая швабра с электровеником Kitfort КТ-3912 - фото 42
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Паровые швабры
Мощность, Вт
1300
Резервуар для воды, л
0.35
Максимальная подача пара, г/мин
17
Намотка сетевого шнура
ручная
Щетки и насадки
насадка для пола
  • Паровая швабра с электровеником Kitfort КТ-3912 - фото 1
  • Паровая швабра с электровеником Kitfort КТ-3912 - фото 2
  • Паровая швабра с электровеником Kitfort КТ-3912 - фото 3
  • Паровая швабра с электровеником Kitfort КТ-3912 - фото 4
  • Паровая швабра с электровеником Kitfort КТ-3912 - фото 5
  • Паровая швабра с электровеником Kitfort КТ-3912 - фото 6
  • Паровая швабра с электровеником Kitfort КТ-3912 - фото 7
  • Паровая швабра с электровеником Kitfort КТ-3912 - фото 8
  • Паровая швабра с электровеником Kitfort КТ-3912 - фото 9
  • Паровая швабра с электровеником Kitfort КТ-3912 - фото 10
  • Паровая швабра с электровеником Kitfort КТ-3912 - фото 11
  • Паровая швабра с электровеником Kitfort КТ-3912 - фото 12
  • Паровая швабра с электровеником Kitfort КТ-3912 - фото 13
  • Паровая швабра с электровеником Kitfort КТ-3912 - фото 14
  • Паровая швабра с электровеником Kitfort КТ-3912 - фото 15
  • Паровая швабра с электровеником Kitfort КТ-3912 - фото 16
  • Паровая швабра с электровеником Kitfort КТ-3912 - фото 17
  • Паровая швабра с электровеником Kitfort КТ-3912 - фото 18
  • Паровая швабра с электровеником Kitfort КТ-3912 - фото 19
  • Паровая швабра с электровеником Kitfort КТ-3912 - фото 20
  • Паровая швабра с электровеником Kitfort КТ-3912 - фото 21
  • Паровая швабра с электровеником Kitfort КТ-3912 - фото 22
  • Паровая швабра с электровеником Kitfort КТ-3912 - фото 23
  • Паровая швабра с электровеником Kitfort КТ-3912 - фото 24
  • Паровая швабра с электровеником Kitfort КТ-3912 - фото 25
  • Паровая швабра с электровеником Kitfort КТ-3912 - фото 26
  • Паровая швабра с электровеником Kitfort КТ-3912 - фото 27
  • Паровая швабра с электровеником Kitfort КТ-3912 - фото 28
  • Паровая швабра с электровеником Kitfort КТ-3912 - фото 29
  • Паровая швабра с электровеником Kitfort КТ-3912 - фото 30
  • Паровая швабра с электровеником Kitfort КТ-3912 - фото 31
  • Паровая швабра с электровеником Kitfort КТ-3912 - фото 32
  • Паровая швабра с электровеником Kitfort КТ-3912 - фото 33
  • Паровая швабра с электровеником Kitfort КТ-3912 - фото 34
  • Паровая швабра с электровеником Kitfort КТ-3912 - фото 35
  • Паровая швабра с электровеником Kitfort КТ-3912 - фото 36
  • Паровая швабра с электровеником Kitfort КТ-3912 - фото 37
  • Паровая швабра с электровеником Kitfort КТ-3912 - фото 38
  • Паровая швабра с электровеником Kitfort КТ-3912 - фото 39
  • Паровая швабра с электровеником Kitfort КТ-3912 - фото 40
  • Паровая швабра с электровеником Kitfort КТ-3912 - фото 41
  • Паровая швабра с электровеником Kitfort КТ-3912 - фото 42
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 690463
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Паровые швабры
Бойлер, л
0.35
Дополнительный цвет
голубой
Максимальное давление пара, бар
1
Материал корпуса
пластик
Основной цвет
белый
Прочее
напольная
Температура пара, °С
100
Мощность, Вт
1300
Резервуар для воды, л
0.35
Время нагрева до готовности к работе, сек
0.6
Максимальная подача пара, г/мин
17
Намотка сетевого шнура
ручная
Длина сетевого шнура
4.5
Время непрерывной работы, мин
18
Щетки и насадки
насадка для пола
Функции и особенности
работа от аккумулятора
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
66х29х17
Вес, кг.
3.8

Описание товара Паровая швабра с электровеником Kitfort КТ-3912

Паровая швабра с электровеником КТ-3912 – универсальное устройство, которое совмещает себе функции паровой швабры и электровеника. Прибор поможет быстро избавиться от мусора и пыли, а также очистить и продезинфицировать напольные покрытия паром.

Отзывы о товаре Паровая швабра с электровеником Kitfort КТ-3912




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Паровые швабры
Бойлер, л
0.35
Дополнительный цвет
голубой
Максимальное давление пара, бар
1
Материал корпуса
пластик
Основной цвет
белый
Прочее
напольная
Температура пара, °С
100
Мощность, Вт
1300
Резервуар для воды, л
0.35
Время нагрева до готовности к работе, сек
0.6
Развернуть
Максимальная подача пара, г/мин
17
Намотка сетевого шнура
ручная
Длина сетевого шнура
4.5
Время непрерывной работы, мин
18
Щетки и насадки
насадка для пола
Функции и особенности
работа от аккумулятора
Страна производитель
Китай
Описание
Паровая швабра с электровеником КТ-3912 – универсальное устройство, которое совмещает себе функции паровой швабры и электровеника. Прибор поможет быстро избавиться от мусора и пыли, а также очистить и продезинфицировать напольные покрытия паром.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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