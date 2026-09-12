Отпариватель ручной Kitfort КТ-9210

Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Отпариватель
Мощность, Вт
1700
Максимальная подача пара, г/мин
20
Объём резервуара для воды
0.36
Время нагрева до готовности к работе, сек
0.5
Максимальное давление пара, бар
1
Регулировка подачи пара
да
Щетки и насадки
ворсовая щётка
Съемный резервуар для воды
да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 770 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 690416
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
индикация включения, индикация готовности к работе
Серия
Kitfort КТ-9210
Страна производства
Китай
Температура пара, °С
100
Функции и особенности
автоматическое выключение
Основной цвет
черный
Комплектация
отпариватель, резервуар для воды с заглушкой, ворсовая насадка, мерный стакан, руководство по эксплуатации
Мощность, Вт
1700
Максимальная подача пара, г/мин
20
Объём резервуара для воды
0.36
Время нагрева до готовности к работе, сек
0.5
Максимальное давление пара, бар
1
Регулировка подачи пара
да
Щетки и насадки
ворсовая щётка
Съемный резервуар для воды
да
Материал корпуса
пластик/нержавеющая сталь
Телескопическая стойка
нет
Вешалка для одежды
нет
Длина сетевого шнура
1.8
Габаритные размеры), см
27.5х11.2х14.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х17х14
Вес, кг.
1.2
Описание товара Отпариватель ручной Kitfort КТ-9210
Рабочая поверхность отпаривателя имеет металлическое покрытие и нагревается во время работы, так что его можно использовать как небольшой утюг. А встроенная помпа позволяет точно дозировать количество подаваемой воды и получать устойчивую подачу пара. КТ-9210 оснащён несколькими кнопками управления: «вкл/выкл», что включает и выключает устройство и кнопкой «пар», которая регулирует подачу пара. Если оставить включённый отпариватель и не включать подачу пара более 8 минут, отпариватель отключится. Для более эффективного использования, в комплект к отпаривателю КТ-9210 идёт ворсовая щётка, с помощью которой вы сможете счищать шерсть и некоторые лёгкие загрязнения с отпариваемой поверхности.
индикация включения, индикация готовности к работе
Серия
Kitfort КТ-9210
Страна производства
Китай
Температура пара, °С
100
Функции и особенности
автоматическое выключение
Основной цвет
черный
Развернуть
Комплектация
отпариватель, резервуар для воды с заглушкой, ворсовая насадка, мерный стакан, руководство по эксплуатации
Мощность, Вт
1700
Максимальная подача пара, г/мин
20
Объём резервуара для воды
0.36
Время нагрева до готовности к работе, сек
0.5
Максимальное давление пара, бар
1
Регулировка подачи пара
да
Щетки и насадки
ворсовая щётка
Съемный резервуар для воды
да
Материал корпуса
пластик/нержавеющая сталь
Телескопическая стойка
нет
Вешалка для одежды
нет
Длина сетевого шнура
1.8
Габаритные размеры), см
27.5х11.2х14.2
Страна производитель
Китай
Описание
Рабочая поверхность отпаривателя имеет металлическое покрытие и нагревается во время работы, так что его можно использовать как небольшой утюг. А встроенная помпа позволяет точно дозировать количество подаваемой воды и получать устойчивую подачу пара. КТ-9210 оснащён несколькими кнопками управления: «вкл/выкл», что включает и выключает устройство и кнопкой «пар», которая регулирует подачу пара. Если оставить включённый отпариватель и не включать подачу пара более 8 минут, отпариватель отключится. Для более эффективного использования, в комплект к отпаривателю КТ-9210 идёт ворсовая щётка, с помощью которой вы сможете счищать шерсть и некоторые лёгкие загрязнения с отпариваемой поверхности.
Отпариватель ручной Kitfort КТ-9210 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Отпариватель ручной Kitfort КТ-9210