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Смеситель для умывальника Fmark (FS8211H) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для умывальника Fmark (FS8211H)

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Смеситель для умывальника Fmark (FS8211H) - фото 1
Смеситель для умывальника Fmark (FS8211H) - фото 2
Смеситель для умывальника Fmark (FS8211H) - фото 3
Смеситель для умывальника Fmark (FS8211H) - фото 4
Смеситель для умывальника Fmark (FS8211H) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Высота излива
183
Длина излива
128
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
  • Смеситель для умывальника Fmark (FS8211H) - фото 1
  • Смеситель для умывальника Fmark (FS8211H) - фото 2
  • Смеситель для умывальника Fmark (FS8211H) - фото 3
  • Смеситель для умывальника Fmark (FS8211H) - фото 4
  • Смеситель для умывальника Fmark (FS8211H) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 689965
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Характеристики

Бренд
Fmark
Тип товара
Высота, см
31
Длина, м
16
Габариты (ВxГxШ), мм
319x165x53
Габаритные размеры), см
31x16x5
Ширина, см
5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, паспорт, упаковка
Цвет
черный
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
183
Длина излива
128
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
да
Эко-режим
нет
Особенности
однорычажный, высокий излив, матовая поверхность, аэратор.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х18х6
Вес, кг.
1.13

Описание товара Смеситель для умывальника Fmark (FS8211H)

Смеситель для умывальника Fmark FS8211H - современный однорычажный смеситель, изготовленный из нержавеющей стали SUS304. Он предназначен для установки на раковину или столешницу и оснащен керамическим картриджем. Дизайн смесителя минималистичен и стильно вписывается в современные интерьеры.



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Отзывы о товаре Смеситель для умывальника Fmark (FS8211H)




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Характеристики
Бренд
Fmark
Тип товара
Высота, см
31
Длина, м
16
Габариты (ВxГxШ), мм
319x165x53
Габаритные размеры), см
31x16x5
Ширина, см
5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, паспорт, упаковка
Цвет
черный
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Развернуть
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
183
Длина излива
128
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
да
Эко-режим
нет
Особенности
однорычажный, высокий излив, матовая поверхность, аэратор.
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для умывальника Fmark FS8211H - современный однорычажный смеситель, изготовленный из нержавеющей стали SUS304. Он предназначен для установки на раковину или столешницу и оснащен керамическим картриджем. Дизайн смесителя минималистичен и стильно вписывается в современные интерьеры.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, латунные, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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