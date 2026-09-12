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Смеситель для умывальника Fmark (FS8111) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для умывальника Fmark (FS8111)

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Смеситель для умывальника Fmark (FS8111)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
сатин
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Высота излива
225
Длина излива
126
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 689962
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Характеристики

Бренд
Fmark
Тип товара
Высота, см
28.4
Длина, м
33.5
Габариты (ВxГxШ), мм
284x180x335
Габаритные размеры), см
28.4x18x33.5
Страна бренда
Россия
Страна производства
Россия
Ширина, см
4.9
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, паспорт, упаковка
Цвет
сатин
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
225
Длина излива
126
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
современный дизайн, однорычажный, фиксированный излив.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х18х6
Вес, кг.
1.35

Описание товара Смеситель для умывальника Fmark (FS8111)

Смеситель для умывальника Fmark FS8111 - это современный однорычажный смеситель, изготовленный из нержавеющей стали. Он имеет строгий и лаконичный дизайн, подходящий для современных интерьеров ванных комнат. Смеситель предназначен для установки на раковину и отличается простотой использования и надежностью конструкции.



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Отзывы о товаре Смеситель для умывальника Fmark (FS8111)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Fmark
Тип товара
Высота, см
28.4
Длина, м
33.5
Габариты (ВxГxШ), мм
284x180x335
Габаритные размеры), см
28.4x18x33.5
Страна бренда
Россия
Страна производства
Россия
Ширина, см
4.9
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, паспорт, упаковка
Развернуть
Цвет
сатин
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
225
Длина излива
126
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
современный дизайн, однорычажный, фиксированный излив.
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для умывальника Fmark FS8111 - это современный однорычажный смеситель, изготовленный из нержавеющей стали. Он имеет строгий и лаконичный дизайн, подходящий для современных интерьеров ванных комнат. Смеситель предназначен для установки на раковину и отличается простотой использования и надежностью конструкции.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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