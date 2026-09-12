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Смеситель для мойки Fmark (FS8402H) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для мойки Fmark (FS8402H)

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Смеситель для мойки Fmark (FS8402H)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
вентильное
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Высота излива
150
Длина излива
142
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 689947
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Характеристики

Бренд
Fmark
Тип товара
Высота, см
22
Габариты (ВxГxШ), мм
225х205х213
Габаритные размеры), см
22.5х20.5х21.3
Страна производства
Китай
Ширина, см
16.1
Тип управления
вентильное
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
150
Длина излива
142
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
да
Эко-режим
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
аэратор, экономичный режим.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х18х6
Вес, кг.
1.21

Описание товара Смеситель для мойки Fmark (FS8402H)

Смеситель Fmark FS8402H для кухонной мойки выполнен в современном дизайне с матовым черным покрытием. Модель оснащена поворотным изливом на 360° и керамической кран-буксой для плавной регулировки напора. Удобное вентильное управление, прочная нержавеющая сталь и компактные габариты делают его практичным решением для любой кухни. Подходит для горизонтального монтажа на раковину, комплектуется гибкой подводкой и аэратором. Гарантия производителя — до 5 лет



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Отзывы о товаре Смеситель для мойки Fmark (FS8402H)




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Характеристики
Бренд
Fmark
Тип товара
Высота, см
22
Габариты (ВxГxШ), мм
225х205х213
Габаритные размеры), см
22.5х20.5х21.3
Страна производства
Китай
Ширина, см
16.1
Тип управления
вентильное
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Термостат
нет
Развернуть
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
150
Длина излива
142
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
да
Эко-режим
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
аэратор, экономичный режим.
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель Fmark FS8402H для кухонной мойки выполнен в современном дизайне с матовым черным покрытием. Модель оснащена поворотным изливом на 360° и керамической кран-буксой для плавной регулировки напора. Удобное вентильное управление, прочная нержавеющая сталь и компактные габариты делают его практичным решением для любой кухни. Подходит для горизонтального монтажа на раковину, комплектуется гибкой подводкой и аэратором. Гарантия производителя — до 5 лет


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, латунные, российские, настенные, из нержавеющей стали
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