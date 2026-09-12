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Смеситель для кухонной мойки Fmark (FS8232H) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для кухонной мойки Fmark (FS8232H)

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Смеситель для кухонной мойки Fmark (FS8232H) - фото 1
Смеситель для кухонной мойки Fmark (FS8232H) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Высота излива
242
Длина излива
183
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
  • Смеситель для кухонной мойки Fmark (FS8232H) - фото 1
  • Смеситель для кухонной мойки Fmark (FS8232H) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 689928
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Характеристики

Бренд
Fmark
Тип товара
Смесители для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, документация, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
242
Длина излива
183
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Поворотный излив
да
Особенности
крепление на гайку
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х22х6
Вес, кг.
1.39

Описание товара Смеситель для кухонной мойки Fmark (FS8232H)

Смеситель Fmark FS8232H — это сочетание сдержанной эстетики и практичной конструкции. Высокий излив, строгие линии и выразительное матовое покрытие делают эту модель универсальным решением для современных кухонь, где ценится минимализм и функциональность.



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Отзывы о товаре Смеситель для кухонной мойки Fmark (FS8232H)




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Характеристики
Бренд
Fmark
Тип товара
Смесители для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, документация, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
242
Длина излива
183
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Развернуть
Поворотный излив
да
Особенности
крепление на гайку
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель Fmark FS8232H — это сочетание сдержанной эстетики и практичной конструкции. Высокий излив, строгие линии и выразительное матовое покрытие делают эту модель универсальным решением для современных кухонь, где ценится минимализм и функциональность.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, российские, настенные, на кухню недорогие
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