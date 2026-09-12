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Смеситель для кухонной мойки Fmark (FS26729-04) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для кухонной мойки Fmark (FS26729-04)

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Смеситель для кухонной мойки Fmark (FS26729-04)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
белый, сатин
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 170 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 689926
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Характеристики

Бренд
Fmark
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
белый, сатин
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Особенности
стандарт подводки 1/2 дюйма
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х19х5
Вес, кг.
1.72

Описание товара Смеситель для кухонной мойки Fmark (FS26729-04)

Смеситель для кухонной мойки Fmark FS26729-04 - это однорычажный смеситель, изготовленный из нержавеющей стали, с современным дизайном и сатиновым цветом. Он предназначен для бытового использования и оснащен керамическим картриджем. Излив имеет длину 17.5 см и поворотный механизм отсутствует. Смеситель прост в монтаже и обеспечивает надежную работу.



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Отзывы о товаре Смеситель для кухонной мойки Fmark (FS26729-04)




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Характеристики
Бренд
Fmark
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
белый, сатин
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Особенности
стандарт подводки 1/2 дюйма
Страна производитель
Россия
Описание
Смеситель для кухонной мойки Fmark FS26729-04 - это однорычажный смеситель, изготовленный из нержавеющей стали, с современным дизайном и сатиновым цветом. Он предназначен для бытового использования и оснащен керамическим картриджем. Излив имеет длину 17.5 см и поворотный механизм отсутствует. Смеситель прост в монтаже и обеспечивает надежную работу.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, российские, настенные, из нержавеющей стали
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