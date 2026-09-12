Смеситель для кухонной мойки Fmark (FS26729-01)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 270 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 689924
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Высота, см
31.5
Длина, м
18.5
Габариты (ВxГxШ), мм
315x185x53
Габаритные размеры), см
31.5x18.5x5.3
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Ширина, см
18.5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, паспорт, упаковка
Цвет
черный
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Аэратор в комплекте
да
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
гибкий излив, современный дизайн.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х19х5
Вес, кг.
1.72
Описание товара Смеситель для кухонной мойки Fmark (FS26729-01)
Смеситель для кухонной мойки Fmark FS26729-01 — современный однорычажный смеситель, изготовленный из нержавеющей стали. Он имеет округлую форму и сатиновый цвет, что придает ему элегантный вид. Смеситель предназначен для настольной установки на кухонную раковину и оснащен керамическим картриджем. Гарантия на изделие составляет 5 лет.
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Бренд
Тип товара
Высота, см
31.5
Длина, м
18.5
Габариты (ВxГxШ), мм
315x185x53
Габаритные размеры), см
31.5x18.5x5.3
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Ширина, см
18.5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, паспорт, упаковка
Развернуть
Цвет
черный
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Аэратор в комплекте
да
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
гибкий излив, современный дизайн.
Страна производитель
Китай
Смеситель для кухонной мойки Fmark FS26729-01 — современный однорычажный смеситель, изготовленный из нержавеющей стали. Он имеет округлую форму и сатиновый цвет, что придает ему элегантный вид. Смеситель предназначен для настольной установки на кухонную раковину и оснащен керамическим картриджем. Гарантия на изделие составляет 5 лет.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, латунные, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, латунные, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные
Смеситель для кухонной мойки Fmark (FS26729-01) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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