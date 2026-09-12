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Кран для холодной воды MIXLINE MLSS-0322 моно (518614) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кран для холодной воды MIXLINE MLSS-0322 моно (518614)

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Кран для холодной воды MIXLINE MLSS-0322 моно (518614) - фото 1
Кран для холодной воды MIXLINE MLSS-0322 моно (518614) - фото 2
Кран для холодной воды MIXLINE MLSS-0322 моно (518614) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром, сатин
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Высота излива
282
Длина излива
155
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
  • Кран для холодной воды MIXLINE MLSS-0322 моно (518614) - фото 1
  • Кран для холодной воды MIXLINE MLSS-0322 моно (518614) - фото 2
  • Кран для холодной воды MIXLINE MLSS-0322 моно (518614) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 025 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 689087
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Характеристики

Бренд
MIXLINE
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
кран, паспорт изделия и гарантийный талон. Гибкая подводка не входит в комплект.
Цвет
хром, сатин
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
282
Длина излива
155
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Поворотный излив
да
Особенности
предназначен исключительно для холодной воды
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х28х22
Вес, г.
750

Описание товара Кран для холодной воды MIXLINE MLSS-0322 моно (518614)

Смеситель для кухни MIXLINE — настоящая находка для тех, кто ценит функциональность и стиль. Его высокий излив 282 мм делает смеситель удобным для наполнения даже самых габаритных посуд, а длина излива 155 мм обеспечивает свободный доступ к воде. Однорычажное управление позволяет быстро и точно настраивать температуру и напор, облегчая повседневные задачи на кухне. Корпус из нержавеющей стали прослужит долго, сохраняя презентабельный вид — выбирайте между благородным хромом и элегантным сатином. Поворотный излив и встроенный аэратор сделают мытьё посуды максимально удобным и экономичным. Смеситель легко установить на столешницу: нужен всего один монтажный проём. Керамический картридж внутри гарантирует надёжность и плавный ход рычага.



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Отзывы о товаре Кран для холодной воды MIXLINE MLSS-0322 моно (518614)




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Характеристики
Бренд
MIXLINE
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
кран, паспорт изделия и гарантийный талон. Гибкая подводка не входит в комплект.
Цвет
хром, сатин
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
282
Длина излива
155
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Развернуть
Поворотный излив
да
Особенности
предназначен исключительно для холодной воды
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для кухни MIXLINE — настоящая находка для тех, кто ценит функциональность и стиль. Его высокий излив 282 мм делает смеситель удобным для наполнения даже самых габаритных посуд, а длина излива 155 мм обеспечивает свободный доступ к воде. Однорычажное управление позволяет быстро и точно настраивать температуру и напор, облегчая повседневные задачи на кухне. Корпус из нержавеющей стали прослужит долго, сохраняя презентабельный вид — выбирайте между благородным хромом и элегантным сатином. Поворотный излив и встроенный аэратор сделают мытьё посуды максимально удобным и экономичным. Смеситель легко установить на столешницу: нужен всего один монтажный проём. Керамический картридж внутри гарантирует надёжность и плавный ход рычага.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, российские, настенные, из нержавеющей стали
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