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Винный шкаф Kuppersberg RSW 81 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Винный шкаф Kuppersberg RSW 81

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Винный шкаф Kuppersberg RSW 81 - фото 1
Винный шкаф Kuppersberg RSW 81 - фото 2
Винный шкаф Kuppersberg RSW 81 - фото 3
Винный шкаф Kuppersberg RSW 81 - фото 4
Винный шкаф Kuppersberg RSW 81 - фото 5
Винный шкаф Kuppersberg RSW 81 - фото 6
Винный шкаф Kuppersberg RSW 81 - фото 7
Винный шкаф Kuppersberg RSW 81 - фото 8
Винный шкаф Kuppersberg RSW 81 - фото 9
Винный шкаф Kuppersberg RSW 81 - фото 10
Винный шкаф Kuppersberg RSW 81 - фото 11
Винный шкаф Kuppersberg RSW 81 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Винный шкаф
Климатический класс
ST, SN, N
Количество камер
1
Общий внутренний объём камеры, л
45
Вместимость
12 бутылок
Энергопотребление
133 кВт*ч/год (при 15 °С)
  • Винный шкаф Kuppersberg RSW 81 - фото 1
  • Винный шкаф Kuppersberg RSW 81 - фото 2
  • Винный шкаф Kuppersberg RSW 81 - фото 3
  • Винный шкаф Kuppersberg RSW 81 - фото 4
  • Винный шкаф Kuppersberg RSW 81 - фото 5
  • Винный шкаф Kuppersberg RSW 81 - фото 6
  • Винный шкаф Kuppersberg RSW 81 - фото 7
  • Винный шкаф Kuppersberg RSW 81 - фото 8
  • Винный шкаф Kuppersberg RSW 81 - фото 9
  • Винный шкаф Kuppersberg RSW 81 - фото 10
  • Винный шкаф Kuppersberg RSW 81 - фото 11
  • Винный шкаф Kuppersberg RSW 81 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 688909
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Характеристики

Бренд
Kuppersberg
Тип товара
Винный шкаф
Мощность, Вт
133
Страна производства
Китай
Климатический класс
ST, SN, N
Количество камер
1
Общий внутренний объём камеры, л
45
Вместимость
12 бутылок
Уровень шума, дБ
37
Диапазон регулировки температуры
5 °С до 20 °С с шагом в 1 °С
Энергопотребление
133 кВт*ч/год (при 15 °С)
Напряжение
220х240 В, 50 Гц
Габаритные размеры, мм
270 х 827 х 490
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
87х56х32
Вес, кг.
21.2

Описание товара Винный шкаф Kuppersberg RSW 81

Винный шкаф KUPPERSBERG RSW 81 8519 представляет собой функциональное решение для хранения вин. Он оснащен электронным управлением, что обеспечивает точную настройку температурного режима от 5 до 20 °С, подходящего для различных видов вин. Вместимость шкафа составляет 12 бутылок, что делает его идеальным для домашнего использования или небольших коллекций. Компрессорный тип охлаждения гарантирует стабильную температуру, а внутренняя отделка из массива бука создает оптимальные условия для хранения. Шкаф выполнен в стильном черном цвете с одной стеклянной распашной дверью, что позволяет легко просматривать содержимое. Подсветка внутри обеспечивает удобство использования в любое время суток. Компактные размеры и вес 23,3 кг позволяют разместить шкаф в любом удобном месте.

Отзывы о товаре Винный шкаф Kuppersberg RSW 81




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Kuppersberg
Тип товара
Винный шкаф
Мощность, Вт
133
Страна производства
Китай
Климатический класс
ST, SN, N
Количество камер
1
Общий внутренний объём камеры, л
45
Вместимость
12 бутылок
Уровень шума, дБ
37
Диапазон регулировки температуры
5 °С до 20 °С с шагом в 1 °С
Энергопотребление
133 кВт*ч/год (при 15 °С)
Напряжение
220х240 В, 50 Гц
Развернуть
Габаритные размеры, мм
270 х 827 х 490
Страна производитель
Китай
Описание
Винный шкаф KUPPERSBERG RSW 81 8519 представляет собой функциональное решение для хранения вин. Он оснащен электронным управлением, что обеспечивает точную настройку температурного режима от 5 до 20 °С, подходящего для различных видов вин. Вместимость шкафа составляет 12 бутылок, что делает его идеальным для домашнего использования или небольших коллекций. Компрессорный тип охлаждения гарантирует стабильную температуру, а внутренняя отделка из массива бука создает оптимальные условия для хранения. Шкаф выполнен в стильном черном цвете с одной стеклянной распашной дверью, что позволяет легко просматривать содержимое. Подсветка внутри обеспечивает удобство использования в любое время суток. Компактные размеры и вес 23,3 кг позволяют разместить шкаф в любом удобном месте.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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