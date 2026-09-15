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Винный шкаф Korting KFW 501 SL GXN купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Винный шкаф Korting KFW 501 SL GXN

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Винный шкаф Korting KFW 501 SL GXN - фото 1
Винный шкаф Korting KFW 501 SL GXN - фото 2
Винный шкаф Korting KFW 501 SL GXN - фото 3
Винный шкаф Korting KFW 501 SL GXN - фото 4
Винный шкаф Korting KFW 501 SL GXN - фото 5
Винный шкаф Korting KFW 501 SL GXN - фото 6
Винный шкаф Korting KFW 501 SL GXN - фото 7
Винный шкаф Korting KFW 501 SL GXN - фото 8
Винный шкаф Korting KFW 501 SL GXN - фото 9
Винный шкаф Korting KFW 501 SL GXN - фото 10
Винный шкаф Korting KFW 501 SL GXN - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Винный шкаф
Климатический класс
ST, SN, N
Количество камер
1
Общий внутренний объём камеры, л
62
Энергопотребление
0.369 кВт*ч
  • Винный шкаф Korting KFW 501 SL GXN - фото 1
  • Винный шкаф Korting KFW 501 SL GXN - фото 2
  • Винный шкаф Korting KFW 501 SL GXN - фото 3
  • Винный шкаф Korting KFW 501 SL GXN - фото 4
  • Винный шкаф Korting KFW 501 SL GXN - фото 5
  • Винный шкаф Korting KFW 501 SL GXN - фото 6
  • Винный шкаф Korting KFW 501 SL GXN - фото 7
  • Винный шкаф Korting KFW 501 SL GXN - фото 8
  • Винный шкаф Korting KFW 501 SL GXN - фото 9
  • Винный шкаф Korting KFW 501 SL GXN - фото 10
  • Винный шкаф Korting KFW 501 SL GXN - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
45 430 руб. 
Начислим 727 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692060
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Винный шкаф Korting KFW 501 SL GXN
45 430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Korting
Тип товара
Винный шкаф
Климатический класс
ST, SN, N
Количество камер
1
Общий внутренний объём камеры, л
62
Уровень шума, дБ
40
Энергопотребление
0.369 кВт*ч
Напряжение
220х240 В, 50 Гц
Габаритные размеры, мм
455х590х563 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
65х65х51
Вес, кг.
30

Описание товара Винный шкаф Korting KFW 501 SL GXN

Винный холодильник Korting KFW 501 SL GXN имеет одну температурную зону, в которой можно разместить бутылки и единовременно выставить только одну комбинацию настроек. Он встраивается в нишу, что удобно, если у вас ограничен метраж помещения. Благодаря компактным размерам данная модель — отличный выбор для офиса, гостиничного номера. Количество бутылок, которое можно разместить с учетом полной комплектации и из расчета объема бутылки 0,75 л, — 28 шт. Одна камера в технике такого типа встречается чаще всего, потому что в ней просто расположить все функциональные детали, и в итоге прибор действительно похож на обычный шкаф. Охлажденный воздух поступает внутрь благодаря компрессору. Размораживается автоматически, поэтому не нужно вручную удалять иней со стенок и поддерживать тем самым оптимальные условия. Общий диапазон температур, которые можно установить: 5-20 градусов. Стеклянная дверь — дополнительный изящный штрих к общему дизайну модели. Специальное покрытие защищает вино от влияния ультрафиолетовых лучей, которые проникают, если шкаф находится в солнечной комнате. Цвет корпуса — черный/нержавеющая сталь. Электронное управление помогает быстро разобраться в том, как функционирует эта модель, и легко настроить все необходимые параметры. На дисплее отображаются данные, которые собирают датчики в камере. Лампочки, расположенные внутри, хорошо подсвечивают бутылки. Всего полок, на которых можно разместить коллекцию, в шкафу 2 шт. Пространство тщательно вентилируется, чтобы воздух не застаивался, не попадали посторонние запахи. Вы можете также заблокировать панель управления, чтобы дети или другие члены семьи ничего не изменили.

Отзывы о товаре Винный шкаф Korting KFW 501 SL GXN




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Korting
Тип товара
Винный шкаф
Климатический класс
ST, SN, N
Количество камер
1
Общий внутренний объём камеры, л
62
Уровень шума, дБ
40
Энергопотребление
0.369 кВт*ч
Напряжение
220х240 В, 50 Гц
Габаритные размеры, мм
455х590х563 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Винный холодильник Korting KFW 501 SL GXN имеет одну температурную зону, в которой можно разместить бутылки и единовременно выставить только одну комбинацию настроек. Он встраивается в нишу, что удобно, если у вас ограничен метраж помещения. Благодаря компактным размерам данная модель — отличный выбор для офиса, гостиничного номера. Количество бутылок, которое можно разместить с учетом полной комплектации и из расчета объема бутылки 0,75 л, — 28 шт. Одна камера в технике такого типа встречается чаще всего, потому что в ней просто расположить все функциональные детали, и в итоге прибор действительно похож на обычный шкаф. Охлажденный воздух поступает внутрь благодаря компрессору. Размораживается автоматически, поэтому не нужно вручную удалять иней со стенок и поддерживать тем самым оптимальные условия. Общий диапазон температур, которые можно установить: 5-20 градусов. Стеклянная дверь — дополнительный изящный штрих к общему дизайну модели. Специальное покрытие защищает вино от влияния ультрафиолетовых лучей, которые проникают, если шкаф находится в солнечной комнате. Цвет корпуса — черный/нержавеющая сталь. Электронное управление помогает быстро разобраться в том, как функционирует эта модель, и легко настроить все необходимые параметры. На дисплее отображаются данные, которые собирают датчики в камере. Лампочки, расположенные внутри, хорошо подсвечивают бутылки. Всего полок, на которых можно разместить коллекцию, в шкафу 2 шт. Пространство тщательно вентилируется, чтобы воздух не застаивался, не попадали посторонние запахи. Вы можете также заблокировать панель управления, чтобы дети или другие члены семьи ничего не изменили.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Винный шкаф Korting KFW 501 SL GXN - по цене 45430 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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