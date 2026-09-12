Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Винный шкаф
Климатический класс
ST, SN, N
Количество камер
1
Общий внутренний объём камеры, л
135
Вместимость бутылок, шт
54
Энергопотребление
144 кВт·ч/год
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
63 110 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 688905
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Встраиваемый винный шкаф KUPPERSBERG RBW 85 представляет собой воплощение современного стиля High-Tech. Изысканный черный цвет корпуса и качественная отделка делают его идеальным выбором для любой кухни или винного погреба. Стеклянная дверь с защитой от УФ-излучения обеспечивает прекрасный обзор содержимого.
Вместительность и организация пространства
Благодаря внушительному объему в 135 литров, шкаф способен вместить до 54 бутылок вина стандартного размера. Пять полок из натурального бука не только обеспечивают надежную поддержку бутылок, но и создают уютную атмосферу внутри шкафа. Продуманная организация пространства позволяет удобно разместить коллекцию напитков.
Температурный контроль
Система температурного контроля позволяет точно настраивать климат внутри шкафа в диапазоне от 5 до 20 градусов Цельсия. LCD дисплей обеспечивает наглядный контроль за всеми параметрами, а электронное управление делает настройку максимально простой и удобной.
Технические характеристики
Механическое открытие двери гарантирует надежность и долговечность использования. Уровень шума всего 40 дБ делает работу шкафа практически бесшумной. Капельная система размораживания обеспечивает стабильную работу устройства.
Материалы и качество исполнения
Высококачественные материалы, использованные в конструкции, гарантируют длительный срок службы. Полки из массива бука отличаются прочностью и устойчивостью, а закаленное стекло двери обеспечивает безопасность. Корпус шкафа выполнен с учетом всех современных стандартов качества.
Универсальность применения
Встраиваемая конструкция позволяет органично вписать шкаф в любой интерьер. Компактные габариты при внушительной вместимости делают его идеальным решением как для домашнего использования, так и для небольших коммерческих помещений. Модель сочетает в себе функциональность, стиль и практичность.
Встраиваемый винный шкаф KUPPERSBERG RBW 85 представляет собой воплощение современного стиля High-Tech. Изысканный черный цвет корпуса и качественная отделка делают его идеальным выбором для любой кухни или винного погреба. Стеклянная дверь с защитой от УФ-излучения обеспечивает прекрасный обзор содержимого.
Вместительность и организация пространства
Благодаря внушительному объему в 135 литров, шкаф способен вместить до 54 бутылок вина стандартного размера. Пять полок из натурального бука не только обеспечивают надежную поддержку бутылок, но и создают уютную атмосферу внутри шкафа. Продуманная организация пространства позволяет удобно разместить коллекцию напитков.
Температурный контроль
Система температурного контроля позволяет точно настраивать климат внутри шкафа в диапазоне от 5 до 20 градусов Цельсия. LCD дисплей обеспечивает наглядный контроль за всеми параметрами, а электронное управление делает настройку максимально простой и удобной.
Технические характеристики
Механическое открытие двери гарантирует надежность и долговечность использования. Уровень шума всего 40 дБ делает работу шкафа практически бесшумной. Капельная система размораживания обеспечивает стабильную работу устройства.
Материалы и качество исполнения
Высококачественные материалы, использованные в конструкции, гарантируют длительный срок службы. Полки из массива бука отличаются прочностью и устойчивостью, а закаленное стекло двери обеспечивает безопасность. Корпус шкафа выполнен с учетом всех современных стандартов качества.
Универсальность применения
Встраиваемая конструкция позволяет органично вписать шкаф в любой интерьер. Компактные габариты при внушительной вместимости делают его идеальным решением как для домашнего использования, так и для небольших коммерческих помещений. Модель сочетает в себе функциональность, стиль и практичность.
Винный шкаф Kuppersberg RBW 85 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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