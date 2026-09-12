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Винный шкаф Kuppersberg RBW 85 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Винный шкаф Kuppersberg RBW 85

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Винный шкаф Kuppersberg RBW 85 - фото 1
Винный шкаф Kuppersberg RBW 85 - фото 2
Винный шкаф Kuppersberg RBW 85 - фото 3
Винный шкаф Kuppersberg RBW 85 - фото 4
Винный шкаф Kuppersberg RBW 85 - фото 5
Винный шкаф Kuppersberg RBW 85 - фото 6
Винный шкаф Kuppersberg RBW 85 - фото 7
Винный шкаф Kuppersberg RBW 85 - фото 8
Винный шкаф Kuppersberg RBW 85 - фото 9
Винный шкаф Kuppersberg RBW 85 - фото 10
Винный шкаф Kuppersberg RBW 85 - фото 11
Винный шкаф Kuppersberg RBW 85 - фото 12
Винный шкаф Kuppersberg RBW 85 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Винный шкаф
Климатический класс
ST, SN, N
Количество камер
1
Общий внутренний объём камеры, л
135
Вместимость бутылок, шт
54
Энергопотребление
144 кВт·ч/год
  • Винный шкаф Kuppersberg RBW 85 - фото 1
  • Винный шкаф Kuppersberg RBW 85 - фото 2
  • Винный шкаф Kuppersberg RBW 85 - фото 3
  • Винный шкаф Kuppersberg RBW 85 - фото 4
  • Винный шкаф Kuppersberg RBW 85 - фото 5
  • Винный шкаф Kuppersberg RBW 85 - фото 6
  • Винный шкаф Kuppersberg RBW 85 - фото 7
  • Винный шкаф Kuppersberg RBW 85 - фото 8
  • Винный шкаф Kuppersberg RBW 85 - фото 9
  • Винный шкаф Kuppersberg RBW 85 - фото 10
  • Винный шкаф Kuppersberg RBW 85 - фото 11
  • Винный шкаф Kuppersberg RBW 85 - фото 12
  • Винный шкаф Kuppersberg RBW 85 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
63 110 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 688905
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Характеристики

Бренд
Kuppersberg
Тип товара
Винный шкаф
Климатический класс
ST, SN, N
Количество камер
1
Общий внутренний объём камеры, л
135
Вместимость бутылок, шт
54
Уровень шума, дБ
39
Энергопотребление
144 кВт·ч/год
Напряжение
220/240 В
Размеры в упаковке, см
88х66х63
Вес, кг.
39

Описание товара Винный шкаф Kuppersberg RBW 85

Встраиваемый винный шкаф KUPPERSBERG RBW 85 представляет собой воплощение современного стиля High-Tech. Изысканный черный цвет корпуса и качественная отделка делают его идеальным выбором для любой кухни или винного погреба. Стеклянная дверь с защитой от УФ-излучения обеспечивает прекрасный обзор содержимого. Вместительность и организация пространства Благодаря внушительному объему в 135 литров, шкаф способен вместить до 54 бутылок вина стандартного размера. Пять полок из натурального бука не только обеспечивают надежную поддержку бутылок, но и создают уютную атмосферу внутри шкафа. Продуманная организация пространства позволяет удобно разместить коллекцию напитков. Температурный контроль Система температурного контроля позволяет точно настраивать климат внутри шкафа в диапазоне от 5 до 20 градусов Цельсия. LCD дисплей обеспечивает наглядный контроль за всеми параметрами, а электронное управление делает настройку максимально простой и удобной. Технические характеристики Механическое открытие двери гарантирует надежность и долговечность использования. Уровень шума всего 40 дБ делает работу шкафа практически бесшумной. Капельная система размораживания обеспечивает стабильную работу устройства. Материалы и качество исполнения Высококачественные материалы, использованные в конструкции, гарантируют длительный срок службы. Полки из массива бука отличаются прочностью и устойчивостью, а закаленное стекло двери обеспечивает безопасность. Корпус шкафа выполнен с учетом всех современных стандартов качества. Универсальность применения Встраиваемая конструкция позволяет органично вписать шкаф в любой интерьер. Компактные габариты при внушительной вместимости делают его идеальным решением как для домашнего использования, так и для небольших коммерческих помещений. Модель сочетает в себе функциональность, стиль и практичность.

Отзывы о товаре Винный шкаф Kuppersberg RBW 85




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Kuppersberg
Тип товара
Винный шкаф
Климатический класс
ST, SN, N
Количество камер
1
Общий внутренний объём камеры, л
135
Вместимость бутылок, шт
54
Уровень шума, дБ
39
Энергопотребление
144 кВт·ч/год
Напряжение
220/240 В
Описание
Встраиваемый винный шкаф KUPPERSBERG RBW 85 представляет собой воплощение современного стиля High-Tech. Изысканный черный цвет корпуса и качественная отделка делают его идеальным выбором для любой кухни или винного погреба. Стеклянная дверь с защитой от УФ-излучения обеспечивает прекрасный обзор содержимого. Вместительность и организация пространства Благодаря внушительному объему в 135 литров, шкаф способен вместить до 54 бутылок вина стандартного размера. Пять полок из натурального бука не только обеспечивают надежную поддержку бутылок, но и создают уютную атмосферу внутри шкафа. Продуманная организация пространства позволяет удобно разместить коллекцию напитков. Температурный контроль Система температурного контроля позволяет точно настраивать климат внутри шкафа в диапазоне от 5 до 20 градусов Цельсия. LCD дисплей обеспечивает наглядный контроль за всеми параметрами, а электронное управление делает настройку максимально простой и удобной. Технические характеристики Механическое открытие двери гарантирует надежность и долговечность использования. Уровень шума всего 40 дБ делает работу шкафа практически бесшумной. Капельная система размораживания обеспечивает стабильную работу устройства. Материалы и качество исполнения Высококачественные материалы, использованные в конструкции, гарантируют длительный срок службы. Полки из массива бука отличаются прочностью и устойчивостью, а закаленное стекло двери обеспечивает безопасность. Корпус шкафа выполнен с учетом всех современных стандартов качества. Универсальность применения Встраиваемая конструкция позволяет органично вписать шкаф в любой интерьер. Компактные габариты при внушительной вместимости делают его идеальным решением как для домашнего использования, так и для небольших коммерческих помещений. Модель сочетает в себе функциональность, стиль и практичность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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