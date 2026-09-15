Встраиваемый винный шкаф Korting KFW 604 DB GXN
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Винный шкаф
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
58 850 руб.
В наличии
Код товара: 692064
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
58 850 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
65х65х65
Вес, кг.
36.8
Описание товара Встраиваемый винный шкаф Korting KFW 604 DB GXN
Встраиваемый винный шкаф предназначен для хранения бутылок с вином. Для качественного хранения вин требуются специальные условия: поддержание температуры и правильное размещение. Это необходимо для того, чтобы труд виноделов был оценен по достоинству, вино сохраняло свой вкус, а напиток имел правильную температуру для подачи. Каждая полка предназначена для размещения бутылок в один или два ряда. Не рекомендуется размещать более двух рядов бутылок на одной полке. При необходимости, полки можно извлечь из винного шкафа. Если винный шкаф не используется длительное время, рекомендуется отключить его от сети электропитания, произвести очистку внутренней камеры, оставить дверцу приоткрытой для обеспечения вентиляции.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Встраиваемый винный шкаф предназначен для хранения бутылок с вином. Для качественного хранения вин требуются специальные условия: поддержание температуры и правильное размещение. Это необходимо для того, чтобы труд виноделов был оценен по достоинству, вино сохраняло свой вкус, а напиток имел правильную температуру для подачи. Каждая полка предназначена для размещения бутылок в один или два ряда. Не рекомендуется размещать более двух рядов бутылок на одной полке. При необходимости, полки можно извлечь из винного шкафа. Если винный шкаф не используется длительное время, рекомендуется отключить его от сети электропитания, произвести очистку внутренней камеры, оставить дверцу приоткрытой для обеспечения вентиляции.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники
Встраиваемый винный шкаф Korting KFW 604 DB GXN – стоимость товара 58850 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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