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Встраиваемый винный шкаф Korting KFW 604 DB GXN купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Встраиваемый винный шкаф Korting KFW 604 DB GXN

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Винный шкаф Korting KFW 604 DB GXN - фото 1
Винный шкаф Korting KFW 604 DB GXN - фото 2
Винный шкаф Korting KFW 604 DB GXN - фото 3
Винный шкаф Korting KFW 604 DB GXN - фото 4
Винный шкаф Korting KFW 604 DB GXN - фото 5
Винный шкаф Korting KFW 604 DB GXN - фото 6
Винный шкаф Korting KFW 604 DB GXN - фото 7
Винный шкаф Korting KFW 604 DB GXN - фото 8
Винный шкаф Korting KFW 604 DB GXN - фото 9
Винный шкаф Korting KFW 604 DB GXN - фото 10
Винный шкаф Korting KFW 604 DB GXN - фото 11
Винный шкаф Korting KFW 604 DB GXN - фото 12
Винный шкаф Korting KFW 604 DB GXN - фото 13
Винный шкаф Korting KFW 604 DB GXN - фото 14
Винный шкаф Korting KFW 604 DB GXN - фото 15
Винный шкаф Korting KFW 604 DB GXN - фото 16
Винный шкаф Korting KFW 604 DB GXN - фото 17
Винный шкаф Korting KFW 604 DB GXN - фото 18
Винный шкаф Korting KFW 604 DB GXN - фото 19
Винный шкаф Korting KFW 604 DB GXN - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Винный шкаф
  • Винный шкаф Korting KFW 604 DB GXN - фото 1
  • Винный шкаф Korting KFW 604 DB GXN - фото 2
  • Винный шкаф Korting KFW 604 DB GXN - фото 3
  • Винный шкаф Korting KFW 604 DB GXN - фото 4
  • Винный шкаф Korting KFW 604 DB GXN - фото 5
  • Винный шкаф Korting KFW 604 DB GXN - фото 6
  • Винный шкаф Korting KFW 604 DB GXN - фото 7
  • Винный шкаф Korting KFW 604 DB GXN - фото 8
  • Винный шкаф Korting KFW 604 DB GXN - фото 9
  • Винный шкаф Korting KFW 604 DB GXN - фото 10
  • Винный шкаф Korting KFW 604 DB GXN - фото 11
  • Винный шкаф Korting KFW 604 DB GXN - фото 12
  • Винный шкаф Korting KFW 604 DB GXN - фото 13
  • Винный шкаф Korting KFW 604 DB GXN - фото 14
  • Винный шкаф Korting KFW 604 DB GXN - фото 15
  • Винный шкаф Korting KFW 604 DB GXN - фото 16
  • Винный шкаф Korting KFW 604 DB GXN - фото 17
  • Винный шкаф Korting KFW 604 DB GXN - фото 18
  • Винный шкаф Korting KFW 604 DB GXN - фото 19
  • Винный шкаф Korting KFW 604 DB GXN - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
58 850 руб. 
Начислим 942 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692064
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Встраиваемый винный шкаф Korting KFW 604 DB GXN
58 850 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Korting
Тип товара
Винный шкаф
Размеры в упаковке, см
65х65х65
Вес, кг.
36.8

Описание товара Встраиваемый винный шкаф Korting KFW 604 DB GXN

Встраиваемый винный шкаф предназначен для хранения бутылок с вином. Для качественного хранения вин требуются специальные условия: поддержание температуры и правильное размещение. Это необходимо для того, чтобы труд виноделов был оценен по достоинству, вино сохраняло свой вкус, а напиток имел правильную температуру для подачи. Каждая полка предназначена для размещения бутылок в один или два ряда. Не рекомендуется размещать более двух рядов бутылок на одной полке. При необходимости, полки можно извлечь из винного шкафа. Если винный шкаф не используется длительное время, рекомендуется отключить его от сети электропитания, произвести очистку внутренней камеры, оставить дверцу приоткрытой для обеспечения вентиляции.

Отзывы о товаре Встраиваемый винный шкаф Korting KFW 604 DB GXN




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Характеристики
Бренд
Korting
Тип товара
Винный шкаф
Описание
Встраиваемый винный шкаф предназначен для хранения бутылок с вином. Для качественного хранения вин требуются специальные условия: поддержание температуры и правильное размещение. Это необходимо для того, чтобы труд виноделов был оценен по достоинству, вино сохраняло свой вкус, а напиток имел правильную температуру для подачи. Каждая полка предназначена для размещения бутылок в один или два ряда. Не рекомендуется размещать более двух рядов бутылок на одной полке. При необходимости, полки можно извлечь из винного шкафа. Если винный шкаф не используется длительное время, рекомендуется отключить его от сети электропитания, произвести очистку внутренней камеры, оставить дверцу приоткрытой для обеспечения вентиляции.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Встраиваемый винный шкаф Korting KFW 604 DB GXN – стоимость товара 58850 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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