Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Винный шкаф
Климатический класс
ST, SN, N
Количество камер
1
Общий внутренний объём камеры, л
62
Вместимость
28
Энергопотребление
135 кВт*ч/год (при 15 °С)
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
62 630 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 688906
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Винный шкаф KUPPERSBERG RBW 46 8515 представляет собой надежное решение для хранения винных коллекций. Он оснащен электронным управлением, что обеспечивает точное поддержание температурного режима от 5 до 20 °С, оптимального для различных сортов вина. Вместимость шкафа составляет 28 бутылок, что позволяет разместить значительное количество напитков. Компрессорный тип охлаждения гарантирует стабильную работу устройства, а корпус из металла и внутренний объем из массива бука создают прочную и эстетичную конструкцию. Шкаф оснащен стеклянной распашной дверью, которая не только защищает содержимое, но и позволяет визуально оценить коллекцию. Подсветка внутри шкафа обеспечивает удобный доступ к бутылкам в любое время суток. Компактные размеры и черный цвет корпуса позволяют легко интегрировать шкаф в интерьер любого помещения.
Винный шкаф KUPPERSBERG RBW 46 8515 представляет собой надежное решение для хранения винных коллекций. Он оснащен электронным управлением, что обеспечивает точное поддержание температурного режима от 5 до 20 °С, оптимального для различных сортов вина. Вместимость шкафа составляет 28 бутылок, что позволяет разместить значительное количество напитков. Компрессорный тип охлаждения гарантирует стабильную работу устройства, а корпус из металла и внутренний объем из массива бука создают прочную и эстетичную конструкцию. Шкаф оснащен стеклянной распашной дверью, которая не только защищает содержимое, но и позволяет визуально оценить коллекцию. Подсветка внутри шкафа обеспечивает удобный доступ к бутылкам в любое время суток. Компактные размеры и черный цвет корпуса позволяют легко интегрировать шкаф в интерьер любого помещения.
Винный шкаф Kuppersberg RBW 46 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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