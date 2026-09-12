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Винный шкаф Kuppersberg RBW 86 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Винный шкаф Kuppersberg RBW 86

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Винный шкаф Kuppersberg RBW 86 - фото 1
Винный шкаф Kuppersberg RBW 86 - фото 2
Винный шкаф Kuppersberg RBW 86 - фото 3
Винный шкаф Kuppersberg RBW 86 - фото 4
Винный шкаф Kuppersberg RBW 86 - фото 5
Винный шкаф Kuppersberg RBW 86 - фото 6
Винный шкаф Kuppersberg RBW 86 - фото 7
Винный шкаф Kuppersberg RBW 86 - фото 8
Винный шкаф Kuppersberg RBW 86 - фото 9
Винный шкаф Kuppersberg RBW 86 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Винный шкаф
Климатический класс
ST, SN, N
Количество камер
1
Общий внутренний объём камеры, л
129
Вместимость
46
Энергопотребление
144 кВт*ч/год (при 15 °С)
  • Винный шкаф Kuppersberg RBW 86 - фото 1
  • Винный шкаф Kuppersberg RBW 86 - фото 2
  • Винный шкаф Kuppersberg RBW 86 - фото 3
  • Винный шкаф Kuppersberg RBW 86 - фото 4
  • Винный шкаф Kuppersberg RBW 86 - фото 5
  • Винный шкаф Kuppersberg RBW 86 - фото 6
  • Винный шкаф Kuppersberg RBW 86 - фото 7
  • Винный шкаф Kuppersberg RBW 86 - фото 8
  • Винный шкаф Kuppersberg RBW 86 - фото 9
  • Винный шкаф Kuppersberg RBW 86 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
63 940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 688904
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Характеристики

Бренд
Kuppersberg
Тип товара
Винный шкаф
Мощность, Вт
144
Страна производства
Китай
Климатический класс
ST, SN, N
Количество камер
1
Общий внутренний объём камеры, л
129
Вместимость
46
Уровень шума, дБ
39
Диапазон регулировки температуры
5 °С до 22 °С с шагом в 1 °С
Энергопотребление
144 кВт*ч/год (при 15 °С)
Напряжение
220х240 В, 50 Гц
Габаритные размеры, мм
595 х 800 х 520
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
88х66х63
Вес, кг.
42

Описание товара Винный шкаф Kuppersberg RBW 86

Винный шкаф KUPPERSBERG RBW 86 8517 представляет собой надежное решение для хранения и демонстрации вашей коллекции вин. С электронным управлением и компрессорным типом охлаждения, он обеспечивает стабильное поддержание температуры в диапазоне от 5 до 22 °С, что позволяет хранить различные виды вин в оптимальных условиях. Вместимость шкафа составляет 46 бутылок, что делает его подходящим как для домашнего использования, так и для небольших ресторанов. Корпус выполнен из прочного металла, а внутреннее пространство отделано массивом бука, что придает устройству элегантный вид. Стеклянная распашная дверь не только защищает содержимое, но и позволяет легко просматривать коллекцию. Подсветка внутри шкафа обеспечивает удобство использования в любое время суток. Компактные размеры и черный цвет корпуса делают его стильным дополнением к любому интерьеру.

Отзывы о товаре Винный шкаф Kuppersberg RBW 86




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Kuppersberg
Тип товара
Винный шкаф
Мощность, Вт
144
Страна производства
Китай
Климатический класс
ST, SN, N
Количество камер
1
Общий внутренний объём камеры, л
129
Вместимость
46
Уровень шума, дБ
39
Диапазон регулировки температуры
5 °С до 22 °С с шагом в 1 °С
Энергопотребление
144 кВт*ч/год (при 15 °С)
Напряжение
220х240 В, 50 Гц
Развернуть
Габаритные размеры, мм
595 х 800 х 520
Страна производитель
Китай
Описание
Винный шкаф KUPPERSBERG RBW 86 8517 представляет собой надежное решение для хранения и демонстрации вашей коллекции вин. С электронным управлением и компрессорным типом охлаждения, он обеспечивает стабильное поддержание температуры в диапазоне от 5 до 22 °С, что позволяет хранить различные виды вин в оптимальных условиях. Вместимость шкафа составляет 46 бутылок, что делает его подходящим как для домашнего использования, так и для небольших ресторанов. Корпус выполнен из прочного металла, а внутреннее пространство отделано массивом бука, что придает устройству элегантный вид. Стеклянная распашная дверь не только защищает содержимое, но и позволяет легко просматривать коллекцию. Подсветка внутри шкафа обеспечивает удобство использования в любое время суток. Компактные размеры и черный цвет корпуса делают его стильным дополнением к любому интерьеру.
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Отзывы


Винный шкаф Kuppersberg RBW 86 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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