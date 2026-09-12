Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Винный шкаф
Климатический класс
ST, SN, N
Количество камер
1
Общий внутренний объём камеры, л
129
Вместимость
46
Энергопотребление
144 кВт*ч/год (при 15 °С)
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
63 940 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 688904
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Винный шкаф KUPPERSBERG RBW 86 8517 представляет собой надежное решение для хранения и демонстрации вашей коллекции вин. С электронным управлением и компрессорным типом охлаждения, он обеспечивает стабильное поддержание температуры в диапазоне от 5 до 22 °С, что позволяет хранить различные виды вин в оптимальных условиях. Вместимость шкафа составляет 46 бутылок, что делает его подходящим как для домашнего использования, так и для небольших ресторанов. Корпус выполнен из прочного металла, а внутреннее пространство отделано массивом бука, что придает устройству элегантный вид. Стеклянная распашная дверь не только защищает содержимое, но и позволяет легко просматривать коллекцию. Подсветка внутри шкафа обеспечивает удобство использования в любое время суток. Компактные размеры и черный цвет корпуса делают его стильным дополнением к любому интерьеру.
Винный шкаф KUPPERSBERG RBW 86 8517 представляет собой надежное решение для хранения и демонстрации вашей коллекции вин. С электронным управлением и компрессорным типом охлаждения, он обеспечивает стабильное поддержание температуры в диапазоне от 5 до 22 °С, что позволяет хранить различные виды вин в оптимальных условиях. Вместимость шкафа составляет 46 бутылок, что делает его подходящим как для домашнего использования, так и для небольших ресторанов. Корпус выполнен из прочного металла, а внутреннее пространство отделано массивом бука, что придает устройству элегантный вид. Стеклянная распашная дверь не только защищает содержимое, но и позволяет легко просматривать коллекцию. Подсветка внутри шкафа обеспечивает удобство использования в любое время суток. Компактные размеры и черный цвет корпуса делают его стильным дополнением к любому интерьеру.
Винный шкаф Kuppersberg RBW 86 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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