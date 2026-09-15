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Винный шкаф Korting KFW 501 SL GN купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Винный шкаф Korting KFW 501 SL GN

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Винный шкаф Korting KFW 501 SL GN - фото 1
Винный шкаф Korting KFW 501 SL GN - фото 2
Винный шкаф Korting KFW 501 SL GN - фото 3
Винный шкаф Korting KFW 501 SL GN - фото 4
Винный шкаф Korting KFW 501 SL GN - фото 5
Винный шкаф Korting KFW 501 SL GN - фото 6
Винный шкаф Korting KFW 501 SL GN - фото 7
Винный шкаф Korting KFW 501 SL GN - фото 8
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Винный шкаф Korting KFW 501 SL GN - фото 10
Винный шкаф Korting KFW 501 SL GN - фото 11
Винный шкаф Korting KFW 501 SL GN - фото 12
Винный шкаф Korting KFW 501 SL GN - фото 13
Винный шкаф Korting KFW 501 SL GN - фото 14
Винный шкаф Korting KFW 501 SL GN - фото 15
Винный шкаф Korting KFW 501 SL GN - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Винный шкаф
  • Винный шкаф Korting KFW 501 SL GN - фото 1
  • Винный шкаф Korting KFW 501 SL GN - фото 2
  • Винный шкаф Korting KFW 501 SL GN - фото 3
  • Винный шкаф Korting KFW 501 SL GN - фото 4
  • Винный шкаф Korting KFW 501 SL GN - фото 5
  • Винный шкаф Korting KFW 501 SL GN - фото 6
  • Винный шкаф Korting KFW 501 SL GN - фото 7
  • Винный шкаф Korting KFW 501 SL GN - фото 8
  • Винный шкаф Korting KFW 501 SL GN - фото 9
  • Винный шкаф Korting KFW 501 SL GN - фото 10
  • Винный шкаф Korting KFW 501 SL GN - фото 11
  • Винный шкаф Korting KFW 501 SL GN - фото 12
  • Винный шкаф Korting KFW 501 SL GN - фото 13
  • Винный шкаф Korting KFW 501 SL GN - фото 14
  • Винный шкаф Korting KFW 501 SL GN - фото 15
  • Винный шкаф Korting KFW 501 SL GN - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
47 830 руб. 
Начислим 766 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692059
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Винный шкаф Korting KFW 501 SL GN
47 830 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Korting
Тип товара
Винный шкаф
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
65х65х52
Вес, кг.
30

Описание товара Винный шкаф Korting KFW 501 SL GN

Встроенный вентилятор равномерно распределяет холод по всему объему камеры, чтобы все бутылки хранились в одинаковых условиях, но также и быстрее охлаждает напитки до необходимой температуры. Специальное тонированное стекло обеспечивает защиту напитков от попадания на них ультрафиолетового излучения, а компрессор минимизирует вибрации для тихого, спокойного хранения. Деревянная полка – символ традиций хранения: из подвалов старого шато. И смыслов у этого аксессуара несколько: дерево поглощает избытки влаги, снижает вибрации и придает прибору элегантный вид.

Отзывы о товаре Винный шкаф Korting KFW 501 SL GN




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Korting
Тип товара
Винный шкаф
Страна производитель
Китай
Описание
Встроенный вентилятор равномерно распределяет холод по всему объему камеры, чтобы все бутылки хранились в одинаковых условиях, но также и быстрее охлаждает напитки до необходимой температуры. Специальное тонированное стекло обеспечивает защиту напитков от попадания на них ультрафиолетового излучения, а компрессор минимизирует вибрации для тихого, спокойного хранения. Деревянная полка – символ традиций хранения: из подвалов старого шато. И смыслов у этого аксессуара несколько: дерево поглощает избытки влаги, снижает вибрации и придает прибору элегантный вид.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Винный шкаф Korting KFW 501 SL GN - данный товар вы можете купить по цене 47830 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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