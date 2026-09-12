Смеситель для раковины BELZ сенсорный хром (B523)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
сенсорное
Монтаж
настольный
Цвет
черный, хром
Материал корпуса
латунь
Высота излива
120.5
Длина излива
130
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 740 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 688692
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Тип управления
сенсорное
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель – 1 шт., блок управления - 1 шт., механический термостат - 1 шт., гибкая подводка для подключения к механическому термостату - 1 пара, паспорт (с гарантийным талоном) – 1 шт.
Цвет
черный, хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
120.5
Длина излива
130
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Особенности
автоматическое включение/выключение воды при приближении рук
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х42х36
Вес, кг.
1.8
Описание товара Смеситель для раковины BELZ сенсорный хром (B523)
Смеситель для раковины BELZ B523 сенсорный в хромированном исполнении представляет собой современное и удобное решение для кухни. Он оснащен встроенным датчиком, который автоматически включает и выключает воду при приближении рук, что делает его не только стильным, но и практичным в использовании.
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Бренд
Тип товара
Тип управления
сенсорное
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель – 1 шт., блок управления - 1 шт., механический термостат - 1 шт., гибкая подводка для подключения к механическому термостату - 1 пара, паспорт (с гарантийным талоном) – 1 шт.
Цвет
черный, хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
120.5
Длина излива
130
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Особенности
автоматическое включение/выключение воды при приближении рук
Развернуть
Страна производитель
Китай
Смеситель для раковины BELZ B523 сенсорный в хромированном исполнении представляет собой современное и удобное решение для кухни. Он оснащен встроенным датчиком, который автоматически включает и выключает воду при приближении рук, что делает его не только стильным, но и практичным в использовании.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, российские, настенные, на кухню недорогие, элитные
Теги товара: черные, латунные, для накладной раковины, из нержавеющей стали, электронные, На столешницу
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, российские, настенные, на кухню недорогие, элитные
Теги товара: черные, латунные, для накладной раковины, из нержавеющей стали, электронные, На столешницу
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