Rivelato Смеситель для кухни Orta U-обр. D-35мм, монтаж: вертикально на раковину, материал: латунь, цвет: антрацит хром
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Высота излива
210
Длина излива
205
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 870 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 681711
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Высота излива
210
Длина излива
205
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
u-образный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х25х8
Вес, кг.
1.9
Описание товара Rivelato Смеситель для кухни Orta U-обр. D-35мм, монтаж: вертикально на раковину, материал: латунь, цвет: антрацит хром
Смеситель Rivelato для кухни Orta U-обр. предназначен для вертикального монтажа на раковину. Изготовлен из латуни, имеет стильный антрацит хромовый цвет. Дизайн смесителя гармонично вписывается в современные кухонные интерьеры, обеспечивая функциональность и эстетическую привлекательность.
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Бренд
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Высота излива
210
Длина излива
205
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Развернуть
Форма излива
u-образный
Страна производитель
Китай
Смеситель Rivelato для кухни Orta U-обр. предназначен для вертикального монтажа на раковину. Изготовлен из латуни, имеет стильный антрацит хромовый цвет. Дизайн смесителя гармонично вписывается в современные кухонные интерьеры, обеспечивая функциональность и эстетическую привлекательность.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, на кухню недорогие, электронные
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, на кухню недорогие, электронные
Rivelato Смеситель для кухни Orta U-обр. D-35мм, монтаж: вертикально на раковину, материал: латунь, цвет: антрацит хром - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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