Смеситель для раковины BELZ оружейная сталь (B10678-3)
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Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
серый
Материал корпуса
латунь
Высота излива
100
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 890 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 688691
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Высота, см
15
Длина, м
16.5
Габаритные размеры), см
15х16.5х5
Страна производства
Китай
Ширина, см
5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, подводка
Цвет
серый
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
100
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
да
Эко-режим
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
аэратор, режим экономии воды.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х40х27
Вес, кг.
1.38
Описание товара Смеситель для раковины BELZ оружейная сталь (B10678-3)
Смеситель для раковины BELZ B10678-3 выполнен из оружейной стали и имеет современный дизайн. Он оснащен однорычажным управлением и предназначен для монтажа на одну точку. Смеситель поставляется с аэратором и гибкой подводкой, что обеспечивает удобство использования и экономию воды.
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Бренд
Тип товара
Высота, см
15
Длина, м
16.5
Габаритные размеры), см
15х16.5х5
Страна производства
Китай
Ширина, см
5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, подводка
Цвет
серый
Материал корпуса
латунь
Развернуть
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
100
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
да
Эко-режим
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
аэратор, режим экономии воды.
Страна производитель
Китай
Смеситель для раковины BELZ B10678-3 выполнен из оружейной стали и имеет современный дизайн. Он оснащен однорычажным управлением и предназначен для монтажа на одну точку. Смеситель поставляется с аэратором и гибкой подводкой, что обеспечивает удобство использования и экономию воды.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
Смеситель для раковины BELZ оружейная сталь (B10678-3) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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