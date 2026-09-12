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Смеситель для кухонной мойки Fmark (FS8244Q-12) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для кухонной мойки Fmark (FS8244Q-12)

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Смеситель для кухонной мойки Fmark (FS8244Q-12) - фото 1
Смеситель для кухонной мойки Fmark (FS8244Q-12) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
серый
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Высота излива
202
Длина излива
209
Запорный клапан
керамический картридж
  • Смеситель для кухонной мойки Fmark (FS8244Q-12) - фото 1
  • Смеситель для кухонной мойки Fmark (FS8244Q-12) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 688623
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Характеристики

Бренд
Fmark
Тип товара
Высота, см
43.6
Страна бренда
Китай
Страна производства
Китай
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, гибкая подводка
Цвет
серый
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
202
Длина излива
209
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Удлинненый излив
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Форма излива
традиционная
Особенности
гибкий поворотный излив, аэратор водосберегающий съемный, керамический картридж 35 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х26х6
Вес, кг.
2.1

Описание товара Смеситель для кухонной мойки Fmark (FS8244Q-12)

Смеситель Fmark FS8244Q-12 для кухонной мойки сочетает современный дизайн и функциональность. Однорычажный механизм с керамическим картриджем обеспечивает плавную регулировку температуры воды, а поворотный излив облегчает использование. Изготовлен из нержавеющей стали, что гарантирует долговечность. Подходит для большинства кухонных моек, отличается лаконичным стилем и практичностью в эксплуатации.



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Отзывы о товаре Смеситель для кухонной мойки Fmark (FS8244Q-12)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Fmark
Тип товара
Высота, см
43.6
Страна бренда
Китай
Страна производства
Китай
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, гибкая подводка
Цвет
серый
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Развернуть
Высота излива
202
Длина излива
209
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Удлинненый излив
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Форма излива
традиционная
Особенности
гибкий поворотный излив, аэратор водосберегающий съемный, керамический картридж 35 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель Fmark FS8244Q-12 для кухонной мойки сочетает современный дизайн и функциональность. Однорычажный механизм с керамическим картриджем обеспечивает плавную регулировку температуры воды, а поворотный излив облегчает использование. Изготовлен из нержавеющей стали, что гарантирует долговечность. Подходит для большинства кухонных моек, отличается лаконичным стилем и практичностью в эксплуатации.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, российские, настенные, из нержавеющей стали
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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