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Смеситель для кухни GRANULA (ST-4031, ПИРИТ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для кухни GRANULA (ST-4031, ПИРИТ)

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Смеситель для кухни GRANULA (ST-4031, ПИРИТ) - фото 1
Смеситель для кухни GRANULA (ST-4031, ПИРИТ) - фото 2
Смеситель для кухни GRANULA (ST-4031, ПИРИТ) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
золотой
Материал корпуса
латунь
Высота излива
260
Длина излива
205
Запорный клапан
керамический картридж
  • Смеситель для кухни GRANULA (ST-4031, ПИРИТ) - фото 1
  • Смеситель для кухни GRANULA (ST-4031, ПИРИТ) - фото 2
  • Смеситель для кухни GRANULA (ST-4031, ПИРИТ) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 955 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 688491
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Характеристики

Бренд
Granula
Тип товара
Страна производства
Россия
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
гибкая подводка, комплект креплений
Цвет
золотой
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
нет
Высота излива
260
Длина излива
205
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Удлинненый излив
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
высокий излив
Особенности
поворотный излив, высокий излив
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х28х6
Вес, кг.
1.5

Описание товара Смеситель для кухни GRANULA (ST-4031, ПИРИТ)

Смеситель для кухни GRANULA ST-4031 Пирит отличается современным дизайном и высоким изливом высотой 260 мм, что удобно для больших и двойных моек. Изготовлен из латуни с поворотным изливом длиной 205 мм, обеспечивает надежную работу благодаря керамическому картриджу диаметром 35 мм. Устанавливается на мойку или столешницу, подходит для различных типов кухонных моек. Цвет – стильный пирит



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Отзывы о товаре Смеситель для кухни GRANULA (ST-4031, ПИРИТ)




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Характеристики
Бренд
Granula
Тип товара
Страна производства
Россия
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
гибкая подводка, комплект креплений
Цвет
золотой
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
нет
Высота излива
260
Длина излива
205
Развернуть
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Удлинненый излив
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
высокий излив
Особенности
поворотный излив, высокий излив
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для кухни GRANULA ST-4031 Пирит отличается современным дизайном и высоким изливом высотой 260 мм, что удобно для больших и двойных моек. Изготовлен из латуни с поворотным изливом длиной 205 мм, обеспечивает надежную работу благодаря керамическому картриджу диаметром 35 мм. Устанавливается на мойку или столешницу, подходит для различных типов кухонных моек. Цвет – стильный пирит


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
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