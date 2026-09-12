Смеситель для кухни GRANULA (ST-4031, ПИРИТ)
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Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
золотой
Материал корпуса
латунь
Высота излива
260
Длина излива
205
Запорный клапан
керамический картридж
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 955 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 688491
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Страна производства
Россия
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
гибкая подводка, комплект креплений
Цвет
золотой
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
нет
Высота излива
260
Длина излива
205
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Удлинненый излив
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
высокий излив
Особенности
поворотный излив, высокий излив
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х28х6
Вес, кг.
1.5
Описание товара Смеситель для кухни GRANULA (ST-4031, ПИРИТ)
Смеситель для кухни GRANULA ST-4031 Пирит отличается современным дизайном и высоким изливом высотой 260 мм, что удобно для больших и двойных моек. Изготовлен из латуни с поворотным изливом длиной 205 мм, обеспечивает надежную работу благодаря керамическому картриджу диаметром 35 мм. Устанавливается на мойку или столешницу, подходит для различных типов кухонных моек. Цвет – стильный пирит
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Бренд
Тип товара
Страна производства
Россия
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
гибкая подводка, комплект креплений
Цвет
золотой
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
нет
Высота излива
260
Длина излива
205
Развернуть
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Удлинненый излив
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
высокий излив
Особенности
поворотный излив, высокий излив
Страна производитель
Китай
Смеситель для кухни GRANULA ST-4031 Пирит отличается современным дизайном и высоким изливом высотой 260 мм, что удобно для больших и двойных моек. Изготовлен из латуни с поворотным изливом длиной 205 мм, обеспечивает надежную работу благодаря керамическому картриджу диаметром 35 мм. Устанавливается на мойку или столешницу, подходит для различных типов кухонных моек. Цвет – стильный пирит
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