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Смеситель для ванны Fmark (FS8225Q) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для ванны Fmark (FS8225Q)

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Смеситель для ванны Fmark (FS8225Q)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
серый
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Длина излива
396
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 688438
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Характеристики

Бренд
Fmark
Тип товара
Высота, см
13.4
Длина, м
39.6
Габариты (ВxГxШ), мм
39x13x13
Габаритные размеры), см
3.9x1.3x1.3
Страна бренда
Россия
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, шланг, душевая лейка, держатель душевой лейки, эксцентрики, инструкция
Цвет
серый
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Термостат
нет
Длина излива
396
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2
Удлинненый излив
да
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Форма излива
традиционная
Особенности
поворотный излив, рычажное управление, современный стиль, матовое покрытие.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х13х13
Вес, кг.
2.05

Описание товара Смеситель для ванны Fmark (FS8225Q)

Смеситель для ванны Fmark FS8225Q выполнен в современном стиле и предназначен для комфортного использования. Он оснащен поворотным изливом и керамическим картриджем, что обеспечивает удобное управление потоком воды и температурой. Дизайн смесителя позволяет ему гармонично вписаться в любой интерьер ванной.



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Отзывы о товаре Смеситель для ванны Fmark (FS8225Q)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Fmark
Тип товара
Высота, см
13.4
Длина, м
39.6
Габариты (ВxГxШ), мм
39x13x13
Габаритные размеры), см
3.9x1.3x1.3
Страна бренда
Россия
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, шланг, душевая лейка, держатель душевой лейки, эксцентрики, инструкция
Цвет
серый
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Развернуть
Термостат
нет
Длина излива
396
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2
Удлинненый излив
да
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Форма излива
традиционная
Особенности
поворотный излив, рычажное управление, современный стиль, матовое покрытие.
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для ванны Fmark FS8225Q выполнен в современном стиле и предназначен для комфортного использования. Он оснащен поворотным изливом и керамическим картриджем, что обеспечивает удобное управление потоком воды и температурой. Дизайн смесителя позволяет ему гармонично вписаться в любой интерьер ванной.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, латунные, для накладной раковины, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смеситель для ванны Fmark (FS8225Q) - купить по цене 3750 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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