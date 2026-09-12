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Смеситель для биде Savol S-FXQ008Q купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для биде Savol S-FXQ008Q

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Смеситель для биде Savol S-FXQ008Q - фото 1
Смеситель для биде Savol S-FXQ008Q - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
серый
Материал корпуса
латунь
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
  • Смеситель для биде Savol S-FXQ008Q - фото 1
  • Смеситель для биде Savol S-FXQ008Q - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 688414
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Характеристики

Бренд
Savol
Тип товара
Страна производства
Китай
Ширина, см
14
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
серый
Материал корпуса
латунь
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х14х9
Вес, кг.
1.4

Описание товара Смеситель для биде Savol S-FXQ008Q

Смеситель для биде Savol S-FXQ008Q — современное решение для ванной комнаты, сочетающее лаконичный дизайн и функциональность. Универсальная ориентация и глянцевая поверхность делают его стильным дополнением интерьера. Оснащен гигиеническим душем, обеспечивающим комфортное использование. Компактные габариты (длина 135 мм, ширина 63 мм) позволяют легко интегрировать модель в существующее пространство. Производитель гарантирует надежность конструкции благодаря использованию качественных материалов и проверенных технологий монтажа через одно отверстие



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Отзывы о товаре Смеситель для биде Savol S-FXQ008Q




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Характеристики
Бренд
Savol
Тип товара
Страна производства
Китай
Ширина, см
14
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
серый
Материал корпуса
латунь
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
нет
Развернуть
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для биде Savol S-FXQ008Q — современное решение для ванной комнаты, сочетающее лаконичный дизайн и функциональность. Универсальная ориентация и глянцевая поверхность делают его стильным дополнением интерьера. Оснащен гигиеническим душем, обеспечивающим комфортное использование. Компактные габариты (длина 135 мм, ширина 63 мм) позволяют легко интегрировать модель в существующее пространство. Производитель гарантирует надежность конструкции благодаря использованию качественных материалов и проверенных технологий монтажа через одно отверстие


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные
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