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Смеситель для биде Fmark FS-FXQ01H купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для биде Fmark FS-FXQ01H

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Смеситель для биде Fmark FS-FXQ01H - фото 1
Смеситель для биде Fmark FS-FXQ01H - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
черный
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
  • Смеситель для биде Fmark FS-FXQ01H - фото 1
  • Смеситель для биде Fmark FS-FXQ01H - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 240 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 688398
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Характеристики

Бренд
Fmark
Тип товара
Длина, м
6.8
Страна бренда
Россия
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, встраиваемая часть, гигиеническая лейка, шланг для душа, фирменная упаковка
Цвет
черный
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Термостат
нет
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
ручной душ, современный стиль.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х18х7
Вес, г.
550

Описание товара Смеситель для биде Fmark FS-FXQ01H

Смеситель для биде Fmark FS-FXQ01H — современное решение для обустройства гигиенической зоны. Модель с лаконичным дизайном предназначена для настенного монтажа, подходит как для классических биде, так и гигиенических душей. Изготовлен из нержавеющей стали, что обеспечивает долговечность и устойчивость к коррозии. Компактные габариты и универсальная ориентация позволяют легко вписать смеситель в интерьер ванной комнаты. Удобное управление (вентильный или однорычажный тип, согласно разным источникам) гарантирует точную регулировку потока воды



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Отзывы о товаре Смеситель для биде Fmark FS-FXQ01H




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Fmark
Тип товара
Длина, м
6.8
Страна бренда
Россия
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, встраиваемая часть, гигиеническая лейка, шланг для душа, фирменная упаковка
Цвет
черный
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Термостат
нет
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
да
Развернуть
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
ручной душ, современный стиль.
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для биде Fmark FS-FXQ01H — современное решение для обустройства гигиенической зоны. Модель с лаконичным дизайном предназначена для настенного монтажа, подходит как для классических биде, так и гигиенических душей. Изготовлен из нержавеющей стали, что обеспечивает долговечность и устойчивость к коррозии. Компактные габариты и универсальная ориентация позволяют легко вписать смеситель в интерьер ванной комнаты. Удобное управление (вентильный или однорычажный тип, согласно разным источникам) гарантирует точную регулировку потока воды


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, латунные, для накладной раковины, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные, элитные
Самовывоз
Доставка
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