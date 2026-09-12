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Смеситель для раковины HAIBA (HB10553-3) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для раковины HAIBA (HB10553-3)

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Смеситель для раковины HAIBA (HB10553-3) - фото 1
Смеситель для раковины HAIBA (HB10553-3) - фото 2
Смеситель для раковины HAIBA (HB10553-3) - фото 3
Смеситель для раковины HAIBA (HB10553-3) - фото 4
Смеситель для раковины HAIBA (HB10553-3) - фото 5
Смеситель для раковины HAIBA (HB10553-3) - фото 6
Смеситель для раковины HAIBA (HB10553-3) - фото 7
Смеситель для раковины HAIBA (HB10553-3) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
серый
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Высота излива
87
Длина излива
135
Запорный клапан
керамический картридж
  • Смеситель для раковины HAIBA (HB10553-3) - фото 1
  • Смеситель для раковины HAIBA (HB10553-3) - фото 2
  • Смеситель для раковины HAIBA (HB10553-3) - фото 3
  • Смеситель для раковины HAIBA (HB10553-3) - фото 4
  • Смеситель для раковины HAIBA (HB10553-3) - фото 5
  • Смеситель для раковины HAIBA (HB10553-3) - фото 6
  • Смеситель для раковины HAIBA (HB10553-3) - фото 7
  • Смеситель для раковины HAIBA (HB10553-3) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 687167
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Характеристики

Бренд
Haiba
Тип товара
Смесители для раковины
Высота, см
17
Длина, м
16
Габариты (ВxГxШ), мм
142x167x48
Габаритные размеры), см
14.2x16.7x4.8
Страна бренда
Китай
Страна производства
Китай
Ширина, см
4.6
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, аэратор, крепление, гибкая подводка, упаковка
Цвет
серый
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
87
Длина излива
135
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
присоединительный размер G1/2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х37х21
Вес, г.
830

Описание товара Смеситель для раковины HAIBA (HB10553-3)

Смеситель для раковины (умывальника) с литым изливом, изготовлен из качественной латуни по технологии литья в песчаную форму, что обеспечивает исключительную прочность корпуса смесителя, он прослужит вам долгие годы. Современный дизайн, гармонично вписывающийся в интерьер Вашего дома. Применяемая технология роботизированной полировки с последующей гальванизацией, позволяет получить идеально гладкую, зеркальную поверхность смесителя, устойчивую к агрессивным чистящим средствам. Керамический картридж всемирно известной испанской фирмы Sedal обеспечивает точную настройку температуры и напора воды. Аэратор из ABS-пластика немецкой фирмы Neoperl с функцией легкой очистки.



Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие

Отзывы о товаре Смеситель для раковины HAIBA (HB10553-3)




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Характеристики
Бренд
Haiba
Тип товара
Смесители для раковины
Высота, см
17
Длина, м
16
Габариты (ВxГxШ), мм
142x167x48
Габаритные размеры), см
14.2x16.7x4.8
Страна бренда
Китай
Страна производства
Китай
Ширина, см
4.6
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, аэратор, крепление, гибкая подводка, упаковка
Развернуть
Цвет
серый
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
87
Длина излива
135
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
присоединительный размер G1/2
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для раковины (умывальника) с литым изливом, изготовлен из качественной латуни по технологии литья в песчаную форму, что обеспечивает исключительную прочность корпуса смесителя, он прослужит вам долгие годы. Современный дизайн, гармонично вписывающийся в интерьер Вашего дома. Применяемая технология роботизированной полировки с последующей гальванизацией, позволяет получить идеально гладкую, зеркальную поверхность смесителя, устойчивую к агрессивным чистящим средствам. Керамический картридж всемирно известной испанской фирмы Sedal обеспечивает точную настройку температуры и напора воды. Аэратор из ABS-пластика немецкой фирмы Neoperl с функцией легкой очистки.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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