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Смеситель для кухни Haiba пепельный (HB70505-3) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для кухни Haiba пепельный (HB70505-3)

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Смеситель для кухни Haiba пепельный (HB70505-3) - фото 1
Смеситель для кухни Haiba пепельный (HB70505-3) - фото 2
Смеситель для кухни Haiba пепельный (HB70505-3) - фото 3
Смеситель для кухни Haiba пепельный (HB70505-3) - фото 4
Смеситель для кухни Haiba пепельный (HB70505-3) - фото 5
Смеситель для кухни Haiba пепельный (HB70505-3) - фото 6
Смеситель для кухни Haiba пепельный (HB70505-3) - фото 7
Смеситель для кухни Haiba пепельный (HB70505-3) - фото 8
Смеситель для кухни Haiba пепельный (HB70505-3) - фото 9
Смеситель для кухни Haiba пепельный (HB70505-3) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
нержавеющая сталь
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Высота излива
260
Длина излива
187
Запорный клапан
керамический картридж
  • Смеситель для кухни Haiba пепельный (HB70505-3) - фото 1
  • Смеситель для кухни Haiba пепельный (HB70505-3) - фото 2
  • Смеситель для кухни Haiba пепельный (HB70505-3) - фото 3
  • Смеситель для кухни Haiba пепельный (HB70505-3) - фото 4
  • Смеситель для кухни Haiba пепельный (HB70505-3) - фото 5
  • Смеситель для кухни Haiba пепельный (HB70505-3) - фото 6
  • Смеситель для кухни Haiba пепельный (HB70505-3) - фото 7
  • Смеситель для кухни Haiba пепельный (HB70505-3) - фото 8
  • Смеситель для кухни Haiba пепельный (HB70505-3) - фото 9
  • Смеситель для кухни Haiba пепельный (HB70505-3) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 687044
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Характеристики

Бренд
Haiba
Тип товара
Смесители для кухни
Высота, см
2
Длина, м
20
Страна бренда
Китай
Страна производства
Китай
Ширина, см
20
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, гибкая подводка, упаковка
Цвет
нержавеющая сталь
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
260
Длина излива
187
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
крепление на гайку
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х42х33
Вес, кг.
1.47

Описание товара Смеситель для кухни Haiba пепельный (HB70505-3)

Смеситель для кухни HB70505-3 HAIBA это высококачественный продукт, который сочетает в себе прочность, функциональность и эстетику. Изготовленный из латуни по технологии литья в песчаную форму, корпус смесителя обеспечивает долговечность и надежность. Особенностью смесителя является его покрытие хромированное, что придает ему зеркальный блеск и устойчивость к агрессивным чистящим средствам. Роботизированная полировка с последующей гальванизацией обеспечивает гладкую и блестящую поверхность, которая не тускнеет со временем. Смеситель оснащен керамическим картриджем в качестве запорного клапана, что гарантирует плавность и точность регулировки подачи воды. Аэратор из ABS-пластика немецкой фирмы Neoperl обеспечивает экономию воды и легкую очистку. Поворотный излив смесителя HB70505-3 HAIBA позволяет направлять струю воды в нужную сторону, что облегчает мытье посуды и предотвращает разбрызгивание воды. Угол поворота рукоятки составляет 120 градусов по горизонтали и 45 градусов по вертикали, что обеспечивает удобство использования. Смеситель имеет систему быстрого монтажа, что позволяет установить его на кухне без лишних усилий. Гибкая подводка и присоединительный размер 1/2 обеспечивают простоту подключения к водопроводу. Смеситель для кухни HB70505-3 HAIBA это сочетание стиля, функциональности и качества, которое станет незаменимым элементом вашей кухни.



Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие

Отзывы о товаре Смеситель для кухни Haiba пепельный (HB70505-3)




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Характеристики
Бренд
Haiba
Тип товара
Смесители для кухни
Высота, см
2
Длина, м
20
Страна бренда
Китай
Страна производства
Китай
Ширина, см
20
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, гибкая подводка, упаковка
Цвет
нержавеющая сталь
Материал корпуса
латунь
Развернуть
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
260
Длина излива
187
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
крепление на гайку
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для кухни HB70505-3 HAIBA это высококачественный продукт, который сочетает в себе прочность, функциональность и эстетику. Изготовленный из латуни по технологии литья в песчаную форму, корпус смесителя обеспечивает долговечность и надежность. Особенностью смесителя является его покрытие хромированное, что придает ему зеркальный блеск и устойчивость к агрессивным чистящим средствам. Роботизированная полировка с последующей гальванизацией обеспечивает гладкую и блестящую поверхность, которая не тускнеет со временем. Смеситель оснащен керамическим картриджем в качестве запорного клапана, что гарантирует плавность и точность регулировки подачи воды. Аэратор из ABS-пластика немецкой фирмы Neoperl обеспечивает экономию воды и легкую очистку. Поворотный излив смесителя HB70505-3 HAIBA позволяет направлять струю воды в нужную сторону, что облегчает мытье посуды и предотвращает разбрызгивание воды. Угол поворота рукоятки составляет 120 градусов по горизонтали и 45 градусов по вертикали, что обеспечивает удобство использования. Смеситель имеет систему быстрого монтажа, что позволяет установить его на кухне без лишних усилий. Гибкая подводка и присоединительный размер 1/2 обеспечивают простоту подключения к водопроводу. Смеситель для кухни HB70505-3 HAIBA это сочетание стиля, функциональности и качества, которое станет незаменимым элементом вашей кухни.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
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Отзывы


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