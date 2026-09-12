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Смеситель для кухни Fmark (FS8232Q) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для кухни Fmark (FS8232Q)

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Смеситель для кухни Fmark (FS8232Q) - фото 1
Смеситель для кухни Fmark (FS8232Q) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
графитовый
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Высота излива
242
Длина излива
183
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
  • Смеситель для кухни Fmark (FS8232Q) - фото 1
  • Смеситель для кухни Fmark (FS8232Q) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 686834
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Характеристики

Бренд
Fmark
Тип товара
Смесители для кухни
Высота, см
9
Длина, м
36.5
Габариты (ВxГxШ), мм
338x216x90
Габаритные размеры), см
33.8x21.6x9
Страна бренда
Россия
Страна производства
Россия
Ширина, см
26
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, документация, упаковка
Цвет
графитовый
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
242
Длина излива
183
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Поворотный излив
да
Форма излива
традиционная
Особенности
крепление на гайку
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х26х9
Вес, кг.
1.43

Описание товара Смеситель для кухни Fmark (FS8232Q)

Смеситель кухонный для раковины идеальное решение для тех, кто ищет сочетание высокого качества и доступной цены. Оснащен высоким поворотным изливом и водосберегающим съемным аэратором для экономии воды и бесшумной работы, а так же экономичным картриджем для регулировки горячей и холодной воды. Кран для кухни выполнен в классическом стиле и подойдет практически под любой дизайн, произведен качественно и прослужит долгие годы. Изготовлен из прочной нержавеющей пищевой стали и имеет долгий срок службы, как латунные смесители. Смеситель устанавливается на одно отверстие в столешнице, а также присоединяется к трубам гибкими шлангами, которые в комплекте. Он будет на протяжении многих лет блестящим, красивым, прочным и отлично подойдет на любые раковины. Оснащен рычагом управления, который легко регулирует поток воды и температуру.



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Отзывы о товаре Смеситель для кухни Fmark (FS8232Q)




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Характеристики
Бренд
Fmark
Тип товара
Смесители для кухни
Высота, см
9
Длина, м
36.5
Габариты (ВxГxШ), мм
338x216x90
Габаритные размеры), см
33.8x21.6x9
Страна бренда
Россия
Страна производства
Россия
Ширина, см
26
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, документация, упаковка
Развернуть
Цвет
графитовый
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
242
Длина излива
183
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Поворотный излив
да
Форма излива
традиционная
Особенности
крепление на гайку
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель кухонный для раковины идеальное решение для тех, кто ищет сочетание высокого качества и доступной цены. Оснащен высоким поворотным изливом и водосберегающим съемным аэратором для экономии воды и бесшумной работы, а так же экономичным картриджем для регулировки горячей и холодной воды. Кран для кухни выполнен в классическом стиле и подойдет практически под любой дизайн, произведен качественно и прослужит долгие годы. Изготовлен из прочной нержавеющей пищевой стали и имеет долгий срок службы, как латунные смесители. Смеситель устанавливается на одно отверстие в столешнице, а также присоединяется к трубам гибкими шлангами, которые в комплекте. Он будет на протяжении многих лет блестящим, красивым, прочным и отлично подойдет на любые раковины. Оснащен рычагом управления, который легко регулирует поток воды и температуру.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
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