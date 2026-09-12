Смеситель для кухни Fmark (FS8232Q)
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Характеристики
Описание товара Смеситель для кухни Fmark (FS8232Q)
Смеситель кухонный для раковины идеальное решение для тех, кто ищет сочетание высокого качества и доступной цены. Оснащен высоким поворотным изливом и водосберегающим съемным аэратором для экономии воды и бесшумной работы, а так же экономичным картриджем для регулировки горячей и холодной воды. Кран для кухни выполнен в классическом стиле и подойдет практически под любой дизайн, произведен качественно и прослужит долгие годы. Изготовлен из прочной нержавеющей пищевой стали и имеет долгий срок службы, как латунные смесители. Смеситель устанавливается на одно отверстие в столешнице, а также присоединяется к трубам гибкими шлангами, которые в комплекте. Он будет на протяжении многих лет блестящим, красивым, прочным и отлично подойдет на любые раковины. Оснащен рычагом управления, который легко регулирует поток воды и температуру.
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