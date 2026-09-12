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Смеситель для кухонной мойки Fmark (FS26729-12) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для кухонной мойки Fmark (FS26729-12)

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Смеситель для кухонной мойки Fmark (FS26729-12)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
коричневый
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 170 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 686822
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Характеристики

Бренд
Fmark
Тип товара
Высота, см
34.6
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
коричневый
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
да
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
гибкий
Особенности
аэратор, излив, рычажное управление
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х20х5
Вес, кг.
1.72

Описание товара Смеситель для кухонной мойки Fmark (FS26729-12)

Смеситель для кухонной мойки Fmark FS26729-12 сочетает современный дизайн с функциональностью. Изделие из нержавеющей стали SUS304 отличается округлой формой и матовым покрытием, обеспечивая гармоничное сочетание с любой кухонной техникой. Однорычажное управление и керамический картридж гарантируют плавную регулировку температуры и напора воды. Средняя высота излива (175 мм) оптимальна для комфортного использования, а компактные габариты подходят для большинства моек. Модель рассчитана на долговечную эксплуатацию благодаря качественным материалам и пятилетней гарантии производителя



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Отзывы о товаре Смеситель для кухонной мойки Fmark (FS26729-12)




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Характеристики
Бренд
Fmark
Тип товара
Высота, см
34.6
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
коричневый
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Развернуть
Удлинненый излив
да
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
гибкий
Особенности
аэратор, излив, рычажное управление
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для кухонной мойки Fmark FS26729-12 сочетает современный дизайн с функциональностью. Изделие из нержавеющей стали SUS304 отличается округлой формой и матовым покрытием, обеспечивая гармоничное сочетание с любой кухонной техникой. Однорычажное управление и керамический картридж гарантируют плавную регулировку температуры и напора воды. Средняя высота излива (175 мм) оптимальна для комфортного использования, а компактные габариты подходят для большинства моек. Модель рассчитана на долговечную эксплуатацию благодаря качественным материалам и пятилетней гарантии производителя


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, российские, настенные, из нержавеющей стали
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