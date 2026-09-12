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Смеситель "моно" Fmark (FS12211) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель "моно" Fmark (FS12211)

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Смеситель &quot;моно&quot; Fmark (FS12211)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
вентильное
Монтаж
настольный
Цвет
сатин
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Длина излива
111
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 686760
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Характеристики

Бренд
Fmark
Тип товара
Высота, см
21
Длина, м
17.5
Габариты (ВxГxШ), мм
210х175х28
Габаритные размеры), см
21х17.5х2.8
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Тип управления
вентильное
Монтаж
настольный
Цвет
сатин
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
111
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
аэратор, жесткий излив
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х12х4
Вес, г.
290

Описание товара Смеситель "моно" Fmark (FS12211)

Смеситель моно Fmark FS12211 - это качественное изделие, выполненное из нержавеющей стали, подходящее для кухонных моек. Он имеет современный дизайн и изготовлен с использованием высококачественных материалов, что обеспечивает его долгую службу. Смеситель оснащен керамическим картриджем и аэратором, что делает его удобным в использовании.



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Отзывы о товаре Смеситель "моно" Fmark (FS12211)




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Характеристики
Бренд
Fmark
Тип товара
Высота, см
21
Длина, м
17.5
Габариты (ВxГxШ), мм
210х175х28
Габаритные размеры), см
21х17.5х2.8
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Тип управления
вентильное
Монтаж
настольный
Цвет
сатин
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Развернуть
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
111
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
аэратор, жесткий излив
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель моно Fmark FS12211 - это качественное изделие, выполненное из нержавеющей стали, подходящее для кухонных моек. Он имеет современный дизайн и изготовлен с использованием высококачественных материалов, что обеспечивает его долгую службу. Смеситель оснащен керамическим картриджем и аэратором, что делает его удобным в использовании.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, черные, латунные, настенные, из нержавеющей стали
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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