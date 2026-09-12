Смеситель для раковины-чаши BELZ (B11613-3)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
серый
Материал корпуса
латунь
Высота излива
258
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 570 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 686651
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Высота, см
31
Длина, м
21.5
Страна производства
Китай
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель
Цвет
серый
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
нет
Высота излива
258
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
функция экономии расхода воды, фиксированный излив традиционной формы, матовая поверхность вороненой стали
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х41х40
Вес, кг.
2.48
Описание товара Смеситель для раковины-чаши BELZ (B11613-3)
Смеситель BELZ B11613-3 для раковины-чаши в цвете «вороненая сталь» сочетает лаконичный дизайн и функциональность. Модель с рычажным управлением и керамическим картриджем обеспечивает плавную регулировку воды, сниженный уровень шума и долговечность. Установка на столешницу, фиксированный излив традиционной формы. Матовая поверхность из латуни устойчива к коррозии, а компактные габариты подходят для большинства раковин. Гарантия производителя — 5 лет
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Бренд
Тип товара
Высота, см
31
Длина, м
21.5
Страна производства
Китай
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель
Цвет
серый
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
нет
Развернуть
Высота излива
258
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
функция экономии расхода воды, фиксированный излив традиционной формы, матовая поверхность вороненой стали
Страна производитель
Китай
Смеситель BELZ B11613-3 для раковины-чаши в цвете «вороненая сталь» сочетает лаконичный дизайн и функциональность. Модель с рычажным управлением и керамическим картриджем обеспечивает плавную регулировку воды, сниженный уровень шума и долговечность. Установка на столешницу, фиксированный излив традиционной формы. Матовая поверхность из латуни устойчива к коррозии, а компактные габариты подходят для большинства раковин. Гарантия производителя — 5 лет
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
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Смеситель для раковины-чаши BELZ (B11613-3) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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