Top.Mail.Ru
Смеситель для раковины BELZ (B10672-7) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Смеситель для раковины BELZ (B10672-7)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Смеситель для раковины BELZ (B10672-7) - фото 1
Смеситель для раковины BELZ (B10672-7) - фото 2
Смеситель для раковины BELZ (B10672-7) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Высота излива
102
Длина излива
135
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
  • Смеситель для раковины BELZ (B10672-7) - фото 1
  • Смеситель для раковины BELZ (B10672-7) - фото 2
  • Смеситель для раковины BELZ (B10672-7) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 686649
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Belz
Тип товара
Высота, см
15.6
Длина, м
17.5
Габариты (ВxГxШ), мм
156x170x48
Габаритные размеры), см
15.6x17.5x4.8
Страна производства
Китай
Ширина, см
4.8
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, подводка
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
102
Длина излива
135
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Особенности
режим экономии воды, аэратор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
73х54х43
Вес, кг.
1.59

Описание товара Смеситель для раковины BELZ (B10672-7)

Смеситель для раковины BELZ B10672-7 - современный черный смеситель с матовой поверхностью. Он предназначен для установки на раковину и имеет однорычажное управление. Дизайн смесителя соответствует современным стилям, что делает его подходящим для различных интерьеров.



Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные

Отзывы о товаре Смеситель для раковины BELZ (B10672-7)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Belz
Тип товара
Высота, см
15.6
Длина, м
17.5
Габариты (ВxГxШ), мм
156x170x48
Габаритные размеры), см
15.6x17.5x4.8
Страна производства
Китай
Ширина, см
4.8
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, подводка
Цвет
черный
Развернуть
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
102
Длина излива
135
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Особенности
режим экономии воды, аэратор
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для раковины BELZ B10672-7 - современный черный смеситель с матовой поверхностью. Он предназначен для установки на раковину и имеет однорычажное управление. Дизайн смесителя соответствует современным стилям, что делает его подходящим для различных интерьеров.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смеситель для раковины BELZ (B10672-7) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...