Top.Mail.Ru
Смеситель для раковины BELZ (B10572-7) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Смеситель для раковины BELZ (B10572-7)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Смеситель для раковины BELZ (B10572-7) - фото 1
Смеситель для раковины BELZ (B10572-7) - фото 2
Смеситель для раковины BELZ (B10572-7) - фото 3
Смеситель для раковины BELZ (B10572-7) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Высота излива
112
Длина излива
126
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
  • Смеситель для раковины BELZ (B10572-7) - фото 1
  • Смеситель для раковины BELZ (B10572-7) - фото 2
  • Смеситель для раковины BELZ (B10572-7) - фото 3
  • Смеситель для раковины BELZ (B10572-7) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 686646
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Belz
Тип товара
Высота, см
16.8
Длина, м
5
Габариты (ВxГxШ), мм
168x165x50
Габаритные размеры), см
16.8x16.5x5
Страна производства
Китай
Ширина, см
5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
нет
Высота излива
112
Длина излива
126
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
эко режим, современный дизайн.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х42х30
Вес, кг.
1.53

Описание товара Смеситель для раковины BELZ (B10572-7)

Смеситель для раковины BELZ B10572-7 в черном матовом исполнении сочетает лаконичный дизайн и функциональность. Модель с однорычажным управлением и керамическим картриджем обеспечивает плавную регулировку воды. Фиксированный излив традиционной формы подходит для большинства раковин, а наружный монтаж упрощает установку. Латунная конструкция гарантирует долговечность, а матовая поверхность устойчива к загрязнениям



Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные

Отзывы о товаре Смеситель для раковины BELZ (B10572-7)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Belz
Тип товара
Высота, см
16.8
Длина, м
5
Габариты (ВxГxШ), мм
168x165x50
Габаритные размеры), см
16.8x16.5x5
Страна производства
Китай
Ширина, см
5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель
Цвет
черный
Развернуть
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
нет
Высота излива
112
Длина излива
126
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
эко режим, современный дизайн.
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для раковины BELZ B10572-7 в черном матовом исполнении сочетает лаконичный дизайн и функциональность. Модель с однорычажным управлением и керамическим картриджем обеспечивает плавную регулировку воды. Фиксированный излив традиционной формы подходит для большинства раковин, а наружный монтаж упрощает установку. Латунная конструкция гарантирует долговечность, а матовая поверхность устойчива к загрязнениям


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смеситель для раковины BELZ (B10572-7) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...