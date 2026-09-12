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Смеситель для раковины BELZ B678 (B10678) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для раковины BELZ B678 (B10678)

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Смеситель для раковины BELZ B678 (B10678) - фото 1
Смеситель для раковины BELZ B678 (B10678) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Высота излива
100
Длина излива
120
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
  • Смеситель для раковины BELZ B678 (B10678) - фото 1
  • Смеситель для раковины BELZ B678 (B10678) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 686384
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Характеристики

Бренд
Belz
Тип товара
Высота, см
15
Длина, м
16.5
Габариты (ВxГxШ), мм
150x165x50
Габаритные размеры), см
15x16.5x5
Страна производства
Китай
Ширина, см
5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, подводка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
100
Длина излива
120
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
режим экономии воды, аэратор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х40х27
Вес, кг.
1.38

Описание товара Смеситель для раковины BELZ B678 (B10678)

Смеситель BELZ B678 (B10678) для раковины в хромированном исполнении сочетает лаконичный дизайн с функциональностью. Модель с фиксированным изливом традиционной формы и рычажным управлением обеспечивает удобство использования. Изготовлен из латуни, оснащен керамическим картриджем и аэратором для экономии воды. Подходит для монтажа на раковину или столешницу, комплектуется гибкой подводкой. Глянцевая поверхность придает элегантность, а компактные габариты (16,5?5?15 см) позволяют гармонично вписаться в интерьер



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Отзывы о товаре Смеситель для раковины BELZ B678 (B10678)




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Характеристики
Бренд
Belz
Тип товара
Высота, см
15
Длина, м
16.5
Габариты (ВxГxШ), мм
150x165x50
Габаритные размеры), см
15x16.5x5
Страна производства
Китай
Ширина, см
5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, подводка
Цвет
хром
Развернуть
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
100
Длина излива
120
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
режим экономии воды, аэратор
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель BELZ B678 (B10678) для раковины в хромированном исполнении сочетает лаконичный дизайн с функциональностью. Модель с фиксированным изливом традиционной формы и рычажным управлением обеспечивает удобство использования. Изготовлен из латуни, оснащен керамическим картриджем и аэратором для экономии воды. Подходит для монтажа на раковину или столешницу, комплектуется гибкой подводкой. Глянцевая поверхность придает элегантность, а компактные габариты (16,5?5?15 см) позволяют гармонично вписаться в интерьер


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, на кухню недорогие, электронные
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Отзывы


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