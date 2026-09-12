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Смеситель для раковины BELZ B613-7 (B10613-7) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для раковины BELZ B613-7 (B10613-7)

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Смеситель для раковины BELZ B613-7 (B10613-7) - фото 1
Смеситель для раковины BELZ B613-7 (B10613-7) - фото 2
Смеситель для раковины BELZ B613-7 (B10613-7) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Высота излива
103
Длина излива
136
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
  • Смеситель для раковины BELZ B613-7 (B10613-7) - фото 1
  • Смеситель для раковины BELZ B613-7 (B10613-7) - фото 2
  • Смеситель для раковины BELZ B613-7 (B10613-7) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 686379
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Характеристики

Бренд
Belz
Тип товара
Высота, см
17
Габариты (ВxГxШ), мм
170x156x48
Габаритные размеры), см
17.0х15.6х4.8
Ширина, см
4.8
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, гибкая подводка
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Высота излива
103
Длина излива
136
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Особенности
матовая поверхность, фиксированный излив
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х40х27
Вес, кг.
1.52

Описание товара Смеситель для раковины BELZ B613-7 (B10613-7)

Смеситель для раковины BELZ B613-7 — стильное и надежное решение в черном цвете с матовой поверхностью. Изготовлен из прочной латуни, оснащен однорычажным управлением и керамическим картриджем для точного регулирования воды. Идеален для установки на раковину, сочетая современный дизайн в стиле лофт с долговечностью и удобством эксплуатации



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Отзывы о товаре Смеситель для раковины BELZ B613-7 (B10613-7)




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Характеристики
Бренд
Belz
Тип товара
Высота, см
17
Габариты (ВxГxШ), мм
170x156x48
Габаритные размеры), см
17.0х15.6х4.8
Ширина, см
4.8
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, гибкая подводка
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Развернуть
Высота излива
103
Длина излива
136
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Особенности
матовая поверхность, фиксированный излив
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для раковины BELZ B613-7 — стильное и надежное решение в черном цвете с матовой поверхностью. Изготовлен из прочной латуни, оснащен однорычажным управлением и керамическим картриджем для точного регулирования воды. Идеален для установки на раковину, сочетая современный дизайн в стиле лофт с долговечностью и удобством эксплуатации


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные
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