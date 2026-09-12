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Смеситель для кухни BELZ B533 (B70533) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для кухни BELZ B533 (B70533)

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Смеситель для кухни BELZ B533 (B70533) - фото 1
Смеситель для кухни BELZ B533 (B70533) - фото 2
Смеситель для кухни BELZ B533 (B70533) - фото 3
Смеситель для кухни BELZ B533 (B70533) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Высота излива
301
Длина излива
204
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
  • Смеситель для кухни BELZ B533 (B70533) - фото 1
  • Смеситель для кухни BELZ B533 (B70533) - фото 2
  • Смеситель для кухни BELZ B533 (B70533) - фото 3
  • Смеситель для кухни BELZ B533 (B70533) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 686362
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Характеристики

Бренд
Belz
Тип товара
Высота, см
37
Длина, м
25.2
Габариты (ВxГxШ), мм
372x252x100
Габаритные размеры), см
37.2х25.2х10
Страна производства
Китай
Ширина, см
10
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, гибкая подводка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
301
Длина излива
204
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
п-образный
Особенности
поворотный излив, съемный аэратор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х43х40
Вес, кг.
1.79

Описание товара Смеситель для кухни BELZ B533 (B70533)

Смеситель для кухни BELZ B533 (B70533) сочетает эргономичный дизайн с функциональностью. Высокая конструкция обеспечивает удобство использования, а поворотный излив позволяет легко регулировать направление воды. Оснащен керамическим картриджем 35 мм для плавного управления напором и температурой, съемным аэратором для равномерного потока и гибкой подводкой 45 см. Усиленная гайка крепления гарантирует надежную фиксацию. Идеальное решение для современной кухни, где важны лаконичность форм и долговечность



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Отзывы о товаре Смеситель для кухни BELZ B533 (B70533)




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Характеристики
Бренд
Belz
Тип товара
Высота, см
37
Длина, м
25.2
Габариты (ВxГxШ), мм
372x252x100
Габаритные размеры), см
37.2х25.2х10
Страна производства
Китай
Ширина, см
10
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, гибкая подводка
Цвет
хром
Развернуть
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
301
Длина излива
204
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
п-образный
Особенности
поворотный излив, съемный аэратор
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для кухни BELZ B533 (B70533) сочетает эргономичный дизайн с функциональностью. Высокая конструкция обеспечивает удобство использования, а поворотный излив позволяет легко регулировать направление воды. Оснащен керамическим картриджем 35 мм для плавного управления напором и температурой, съемным аэратором для равномерного потока и гибкой подводкой 45 см. Усиленная гайка крепления гарантирует надежную фиксацию. Идеальное решение для современной кухни, где важны лаконичность форм и долговечность


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, на кухню недорогие, электронные
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