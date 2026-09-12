Смеситель для ванны Haiba (HB60589)
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Характеристики
Описание товара Смеситель для ванны Haiba (HB60589)
Смеситель для ванны Haiba HB60589 с коротким изливом и хромированным покрытием представляет собой высококачественное сантехническое оборудование, произведенное одним из крупнейших промышленных заводов Китая Haiba Group. Смеситель оснащен рычажным управлением, что обеспечивает удобство и простоту использования. Запорный клапан выполнен из керамики, что гарантирует долгий срок службы и надежность. Смеситель комплектуется настенным держателем для душевой лейки, что позволяет сэкономить пространство в ванной комнате. В комплекте также идет ручной душ с тремя режимами работы: мягкая струя, смешанная струя и аэратор.
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