Top.Mail.Ru
Основание смесителя для кухни Haiba (HB73559) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Основание смесителя для кухни Haiba (HB73559)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Основание смесителя для кухни Haiba (HB73559) - фото 1
Основание смесителя для кухни Haiba (HB73559) - фото 2
Основание смесителя для кухни Haiba (HB73559) - фото 3
Основание смесителя для кухни Haiba (HB73559) - фото 4
Основание смесителя для кухни Haiba (HB73559) - фото 5
Основание смесителя для кухни Haiba (HB73559) - фото 6
Основание смесителя для кухни Haiba (HB73559) - фото 7
Основание смесителя для кухни Haiba (HB73559) - фото 8
Основание смесителя для кухни Haiba (HB73559) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
  • Основание смесителя для кухни Haiba (HB73559) - фото 1
  • Основание смесителя для кухни Haiba (HB73559) - фото 2
  • Основание смесителя для кухни Haiba (HB73559) - фото 3
  • Основание смесителя для кухни Haiba (HB73559) - фото 4
  • Основание смесителя для кухни Haiba (HB73559) - фото 5
  • Основание смесителя для кухни Haiba (HB73559) - фото 6
  • Основание смесителя для кухни Haiba (HB73559) - фото 7
  • Основание смесителя для кухни Haiba (HB73559) - фото 8
  • Основание смесителя для кухни Haiba (HB73559) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 685466
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Haiba
Тип товара
Смесители для кухни
Высота, см
6
Длина, м
26
Габариты (ВxГxШ), мм
135x50x111
Габаритные размеры), см
13.5x5x11.1
Страна бренда
Китай
Страна производства
Китай
Ширина, см
39
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, керамический картридж 35 мм, гибкая подводка 1/2, металлическая рукоятка, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Особенности
крепление на гайку
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х28х21
Вес, кг.
1.4

Описание товара Основание смесителя для кухни Haiba (HB73559)

Смеситель для кухни Haiba HB73559 это высококачественный продукт от известного производителя Haiba Group, который зарекомендовал себя на рынке сантехнического оборудования. Смеситель оснащен керамическим картриджем, который обеспечивает плавное и точное регулирование температуры воды. Смеситель имеет один монтажное отверстие и присоединительный размер 1/2. Диаметр монтажных отверстий составляет 35 мм. Тип подводки гибкая, что обеспечивает удобство и простоту установки. Смеситель оборудован поворотным изливом, который позволяет регулировать направление потока воды. Угол поворота рукоятки горизонтальный составляет 120 градусов, а вертикальный 45 градусов.



Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, на кухню недорогие, электронные

Отзывы о товаре Основание смесителя для кухни Haiba (HB73559)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Haiba
Тип товара
Смесители для кухни
Высота, см
6
Длина, м
26
Габариты (ВxГxШ), мм
135x50x111
Габаритные размеры), см
13.5x5x11.1
Страна бренда
Китай
Страна производства
Китай
Ширина, см
39
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, керамический картридж 35 мм, гибкая подводка 1/2, металлическая рукоятка, упаковка
Развернуть
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Особенности
крепление на гайку
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для кухни Haiba HB73559 это высококачественный продукт от известного производителя Haiba Group, который зарекомендовал себя на рынке сантехнического оборудования. Смеситель оснащен керамическим картриджем, который обеспечивает плавное и точное регулирование температуры воды. Смеситель имеет один монтажное отверстие и присоединительный размер 1/2. Диаметр монтажных отверстий составляет 35 мм. Тип подводки гибкая, что обеспечивает удобство и простоту установки. Смеситель оборудован поворотным изливом, который позволяет регулировать направление потока воды. Угол поворота рукоятки горизонтальный составляет 120 градусов, а вертикальный 45 градусов.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, на кухню недорогие, электронные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Основание смесителя для кухни Haiba (HB73559) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...