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Основание смесителя для кухни Haiba (HB73556) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Основание смесителя для кухни Haiba (HB73556)

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Основание смесителя для кухни Haiba (HB73556) - фото 1
Основание смесителя для кухни Haiba (HB73556) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
  • Основание смесителя для кухни Haiba (HB73556) - фото 1
  • Основание смесителя для кухни Haiba (HB73556) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 685464
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Характеристики

Бренд
Haiba
Тип товара
Длина, м
26
Страна производства
Китай
Ширина, см
11.5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
нет
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
рычажное управление, традиционная форма излива, гибкая подводка 1/2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х28х21
Вес, кг.
1.39

Описание товара Основание смесителя для кухни Haiba (HB73556)

Основание смесителя для кухни Haiba HB73556 представляет собой современное решение для кухонной мойки. Изготовлено из латуни, оно имеет глянцевую поверхность и рычажное управление. Дизайн смесителя округлый, что делает его подходящим для различных стилей кухни. Гарантия на товар составляет 5 лет.



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Отзывы о товаре Основание смесителя для кухни Haiba (HB73556)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Haiba
Тип товара
Длина, м
26
Страна производства
Китай
Ширина, см
11.5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
нет
Запорный клапан
керамический картридж
Развернуть
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
рычажное управление, традиционная форма излива, гибкая подводка 1/2
Страна производитель
Китай
Описание
Основание смесителя для кухни Haiba HB73556 представляет собой современное решение для кухонной мойки. Изготовлено из латуни, оно имеет глянцевую поверхность и рычажное управление. Дизайн смесителя округлый, что делает его подходящим для различных стилей кухни. Гарантия на товар составляет 5 лет.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, на кухню недорогие, электронные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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