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Смеситель для ванны Haiba (HB3024) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для ванны Haiba (HB3024)

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Смеситель для ванны Haiba (HB3024) - фото 1
Смеситель для ванны Haiba (HB3024) - фото 2
Смеситель для ванны Haiba (HB3024) - фото 3
Смеситель для ванны Haiba (HB3024) - фото 4
Смеситель для ванны Haiba (HB3024) - фото 5
Смеситель для ванны Haiba (HB3024) - фото 6
Смеситель для ванны Haiba (HB3024) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для ванны
Тип управления
вентильное
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Длина излива
120
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2
  • Смеситель для ванны Haiba (HB3024) - фото 1
  • Смеситель для ванны Haiba (HB3024) - фото 2
  • Смеситель для ванны Haiba (HB3024) - фото 3
  • Смеситель для ванны Haiba (HB3024) - фото 4
  • Смеситель для ванны Haiba (HB3024) - фото 5
  • Смеситель для ванны Haiba (HB3024) - фото 6
  • Смеситель для ванны Haiba (HB3024) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 685406
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Характеристики

Бренд
Haiba
Тип товара
Смесители для ванны
Высота, см
15.3
Длина, м
22.3
Габариты (ВxГxШ), мм
153x132x223
Габаритные размеры), см
15.3x13.2x22.3
Страна бренда
Китай
Страна производства
Китай
Ширина, см
16.7
Тип управления
вентильное
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, лейка, шланг, паспорт, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
120
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Форма излива
традиционная
Особенности
присоединительный размер G1/2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
62х44х25
Вес, кг.
2.14

Описание товара Смеситель для ванны Haiba (HB3024)

Группа компаний Haiba это крупнейшая компания по производству смесителей, деятельность которой охватывает все способы их изготовления и дизайнерского оформления.



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Отзывы о товаре Смеситель для ванны Haiba (HB3024)




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Характеристики
Бренд
Haiba
Тип товара
Смесители для ванны
Высота, см
15.3
Длина, м
22.3
Габариты (ВxГxШ), мм
153x132x223
Габаритные размеры), см
15.3x13.2x22.3
Страна бренда
Китай
Страна производства
Китай
Ширина, см
16.7
Тип управления
вентильное
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, лейка, шланг, паспорт, упаковка
Развернуть
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
120
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Форма излива
традиционная
Особенности
присоединительный размер G1/2
Страна производитель
Китай
Описание
Группа компаний Haiba это крупнейшая компания по производству смесителей, деятельность которой охватывает все способы их изготовления и дизайнерского оформления.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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